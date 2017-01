Tată doar cu numele…

Indiferent de modul în care a evoluat relația dintre doi parteneri, chiar dacă ei nu mai sunt sau nu au fost niciodată soț și soție, ei rămân în continuare părinții aceluiași copil. De aceea, amândoi sunt obligați să faciliteze copilului o relație care să-i confere senzația de siguranță și stabilitate, chiar dacă în majoritatea timpului locuiește numai cu unul dintre părinți. Teoretic, lucrurile par în ordine, practica însă pune copilul ai cărui părinți naturali au probleme de comunicare în situații dificile, greu de acceptat. Sandrina Ion (34 ani), tocmai asupra unei astfel de situații a simțit nevoia să atragă în mod public atenția. Tânăra ne-a povestit că este fericita mamă a unui băiețel de șase ani și patru luni, al cărui tată, cu care nu a fost căsătorită niciodată, figurează doar în certificatul de naștere. Nu a avut grijă de micuț nici măcar câteva minute, singurul gest pe care l-a făcut fiind acela că, la naștere, a recunoscut că este fiul său, iar copilul îi poartă numele. „N-a avut niciodată curiozitatea să-l caute doar așa ca să vadă cum arată, dacă-i seamănă, dacă e sănătos și are tot ce-i trebuie! Nici financiar nu l-a ajutat deloc, iar de pensia alimentară nici nu poate fi vorba. Ce mai tura-vura, nu s-a interesat de copil absolut deloc. Acum este însurat, are un alt copil, iar de al meu nici că-i pasă!”. La un an după nașterea băiețelului, S.I. s-a căsătorit cu actualul ei soț, care și-a luat foarte în serios și rolul de tată al copilului său. Formează împreună o familie frumoasă, însă al cărei vis de a pleca împreună în vacanță în afara granițelor țării pare de neîmplinit. Totul din cauză că tatăl natural al copilului refuză cu înverșunare să-și dea acordul în acest sens. „În ultimii doi ani i-am tot cerut acordul ca să plecăm, iar el s-a ambiționat și nu vrea să-l dea, numai așa, de-al dracului ce este. De sărbători, ne-am propus din nou să plecăm în străinătate, dar m-a avertizat prin telefon că nu și-a schimbat și nici n-o să-și schimbe în veci hotărârea. Nici rudele lui nu reușesc să-l convingă. Copilul insistă să plecăm, iar eu nu știu ce minciună să-i mai spun. Ce mă sfătuiți să fac pentru a ne îndeplini visul? Vă mulțumesc din suflet și sper ca informațiile dumneavoastră să-mi facă băiatul fericit”. v v v Ieșirea din țară cu minorul, fără acordul tatălui acestuia, este posibilă, însă consilierul juridic Carmen Gigică ne-a explicat că pentru asta aveți nevoie de o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, prin care să vi se încredințeze dumneavoastră minorul spre creștere și educare. Dacă în momentul de față nu aveți așa ceva, va trebui să faceți un efort și să introduceți o acțiune în instanță, prin care să solicitați acest lucru. De asemenea, puteți profita de această ocazie pentru a cere instanței și obligarea tatălui la plata pensiei de întreținere pentru minor. În momentul în care veți obține această hotărâre, veți putea pleca cu minorul oriunde doriți, fără să mai fie nevoie de acordul tatălui, singurul act doveditor pe care va trebui să-l aveți asupra dumneavoastră fiind hotărârea de încredințare, în original. Mai mult, indiferent de cuantumul cheltuielilor de judecată, ca reclamant aveți posibilitatea legală să recuperați aceste cheltuieli de la pârât. Este bine să știți că solicitarea privind încredințarea minorului este de competența judecătoriei în a cărei rază teritorială domiciliază copilul minor. De asemenea, și citarea Autorității Tutelare este obligatorie în astfel de cazuri. Vă dorim succes!