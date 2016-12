„Tata a lăsat testament unei verişoare, iar eu fluier a pagubă!”

SEMNALE

„Tata a lăsat testament unei verișoare, iar eu fluier a pagubă!”

Potrivit legii, prima clasă de moștenitori este cea a descendenților, adică cea a copiilor defunctului și a urmașilor lor în linie dreaptă, indiferent dacă sunt din căsătorie sau din afara ei, inclusiv copiii adoptați cu efecte depline. Dani V. Asezatu (39 ani) se află în fața unei situații din care și-ar dori să iasă cu cât mai puține costuri, atât financiare, cât și „morale”. Femeia ne-a povestit că în perioada în care părinții săi au fost căsătoriți au achiziționat împreună un apartament, cumpărat în rate, în orașul Timișoara. Tot în acea perioadă, mama sa a devenit proprietara unei garsoniere cumpărate în Constanța din banii oferiți de părinții săi. Apoi părinții s-au despărțit, iar la divorț nu au solicitat și partajul bunurilor dobândite în perioada căsătoriei, înțelegându-se ca tatăl să rămână în Timișoara, în apartamentul pentru care încă mai plătea rate, iar ea împreună cu mama sa au preferat să se retragă la Constanța. „Eu am ținut legătura cu tata, mă duceam să-l vizitez, mai venea și el vara la Constanța. Nici mama nu s-a despărțit de el cu dușmănie. Prin anul 2003, tata mi-a dat telefon și mi-a spus că s-a mutat la el o nepoată de la sora lui, care era studentă în Timișoara și nu avea unde să stea. Chiar m-am bucurat, mai ales că începuse să aibă niște probleme cu sănătatea. M-am dus apoi să-l vizitez și nu mi-a plăcut cum arăta. L-am forțat și am mers împreună la doctor și atunci am aflat că are un început de nevroză. A primit tratament, a venit o perioadă la Constanța, s-a tratat și aici, dar a insistat să se întoarcă la casa lui. În august 2009 am fost anunțate că a murit. Am fost la înmormântare și, pentru că tot eram în Timișoara, am vrut să rezolv cu moștenirea. Verișoara mea, care terminase facultatea și se mutase la prietenul ei, mi-a spus că tatăl meu a făcut testament pe numele ei pentru apar-tament și pe cinci hectare de teren agricol, drept mulțumire că l-a îngrijit bine cât a fost bolnav. Mi-a arătat și testamentul, e făcut de notar, nu știu ce să zic, dar problema e că a fost făcut cu două săptămâni înainte ca tata să moară, când era internat în spital la psihiatrie și nicio altă rudă nu știa de povestea asta. Rudele de acolo mi-au spus că tata, cu două luni înainte să moară, nu i-a recunoscut când s-au dus să-l viziteze la spital și li se pare suspect testamentul ăsta. De supărare, atunci i-am spus verișoarei mele că nu-mi trebuie nimic. Între timp, mi-am dat seama că m-am pripit și aș vrea să moștenesc ce mi se cuvine de la tata, că doar eu sunt fata lui, nu vară-mea! Aș vrea să știu ce pot face ca să stric testamentul ăla nenorocit? Vă mulțumesc și vă rog să-mi scuzați îndrăzneala!”. v v v Moștenirea poate fi legală sau testamentară. Potrivit explicațiilor consilierului juridic Carmen Gigică, moștenirea este legală în cazul în care transmiterea patrimoniului succesoral (averea defunctului) are loc în temeiul legii, către persoanele îndreptățite în ordinea și cotele determinate de legislație. Ea intervine atunci când defunctul nu a dispus prin testament de patrimoniul său. Moștenirea este testamentară în cazul și în măsura în care transmiterea masei succesorale are loc în temeiul voinței celui care lasă moștenirea manifestată prin testament. În cazul dumneavoastră, indiferent de testament și de conținutul acestuia, având în vedere faptul că în calitate de fiică legitimă a defunctului faceți parte din categoria moștenitorilor rezervatori, singura soluție este să introduceți o acțiune în instanță prin care să solicitați anularea testamentului, invocând motivele pe care ni le-ați prezentat și nouă, dar și faptul că v-a fost încălcată rezerva succesorală.