Talonul de pensie, distribuit numai de Poştă!

Talonul de pensie, distribuit numai de Poștă!

Potrivit reglementărilor, pensiile se plătesc, fie prin mandat poștal, fie prin cont curent sau cont de card, în condițiile negociate de Casa Națională de Pensii cu Poșta Română sau cu băncile, iar casele teritoriale de pensii trimit, lunar, prin poștă, la domiciliul beneficia-rilor, taloanele de pensie, indiferent de modalitatea în care acestea au fost achitate. Costul operațiunilor de achitare a pensiilor, cât și trimiterea taloanelor de plată la do-miciliu sunt suportate din bugetul asigurărilor sociale. Esențial este că fiecare pensionar are posibi-litatea să aleagă una din formulele de mai sus, nimeni nu-i obligă să opteze pentru a primi pensia prin mandat poștal: „Mama primește pensia prin poștă. Problema este cu cuponul poștal, dacă n-o aude pe poștăriță, trebuie s-o car după mine până la poștă, ca să semneze personal, așa se cere. Eu cred că ar fi corect ca poștărița să-i lase la cutie cuponul de pensie, nu avizul. Cutia e asigurată, are lacăt. Chiar așa, am ajuns la mâna Poștei?” (Olga Vintilă).Soluții existăÎntr-adevăr, potrivit reglementărilor, și cuponul de pensie trebuie ridicat, personal, de către fiecare beneficiar, pe bază de semnătură și cu menționarea datelor perso-nale de identitate, de la factorul poștal care deservește zona de care aparține, care se deplasează la domiciliul pensionarului special pentru acest serviciu. De aseme-nea, dacă se întâmplă ca respectivul pensionar să nu fie găsit acasă, atunci factorul poștal îi lasă un aviz la cutia poștală, beneficiarul știind că trebuie să meargă la poștă să-și ridice cuponul de pensie. Asta nu înseamnă însă, doamnă Vintilă, că acel cupon nu poate fi ridicat de către o altă persoană din familie. Legea prevede și o asemenea posibilitate, numai că pentru așa ceva este nevoie de o procură eliberată de un notar public.Cât privește posibilitatea ca actualul sistem de primire a cupoanelor de pensii pentru cei care au conturi curente, deschise la CEC sau bănci să fie modificat, de la Casa Județeană de Pensii Constanța am aflat că acesta nu poate fi schimbat din simplul motiv că așa prevede convenția dintre Casa Națională de Pensii și respectivele instituții bancare. Astfel, plata pensiilor se face prin intermediul contului respectiv, iar talonul, invariabil, se distribuie prin poștă.