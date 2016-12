Talonul de pensie bagă zâzanie între poştaşi şi pensionari?

4

alooo,ecarisajul,alo primaria ,cand aveti de gand sa luati cainii ,mai ales cei agresivi?acum avem si caini turbati in judet Rabie în Istria și Mangalia Rabie în Istria și Mangalia Directorul executiv al Direcției de Sănătate Constanța, dr. Constantin Dina: „În cazul în care o persoană a fost mușcată de un animal - câine, ovină - și nu are posibilitatea să meargă la medic, ne poate contacta pe noi. Imediat vom trimite o echipă la fața locului, care va proceda la măsurile ce se impun.” Medicii Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) Constanța vin în atenția populației cu o serie de recomandări după ce, în această lună, au fost confirmate cazuri de rabie la animale, respectiv în localitatea Istria, la două ovine, și în municipiul Mangalia, la un câine comunitar. De asemenea, și reprezentanții autorităților locale din Mangalia au luat unele măsuri, cum ar fi izolarea câinilor comunitari. Medicii DSPJ susțin că în cazul unei plăgi mușcate de un animal domestic sau sălbatic se impune prezentarea imediată la medicul specialist de boli infecțioase care poate fi găsit la Cabinetul antirabic care funcționează în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța. Acolo îi va fi aplicat tratamentul de specialitate, respectiv tratamentul plăgii, vaccinarea sau vaccinarea și seroterapie, în funcție de riscul plăgii sau antibioticoterapie, după cum stabilesc specialiștii. De asemenea, se impune supravegherea clinică a animalului (domestic) implicat, prin medicul veterinar din zonă. „În vederea limitării și prevenirii îmbolnăvirilor la oameni, pe site-ul DSPJ Constanța, www.dspct.ro, sunt postate materiale informative privind date despre această afecțiune transmisibilă, mod de transmitere, simptomatologia la om, simptomatologia la animal, tratamentul imediat al plăgii rabigene, vaccinare antitetanică, vaccinare și/sau seroterapie antirabică”, precizează reprezentanții DSPJ. Cum rabia este o boală incurabilă, medicii atrag atenția să o „tratăm” ca atare. „În cazul în care o persoană a fost mușcată de un animal - câine, ovină - și nu are posibilitatea să meargă la medic, ne poate contacta pe noi. Imediat vom trimite o echipă la fața locului, care va proceda la măsurile ce se impun”, a declarat directorul executiv al DSPJ, dr. Constantin Dina.