Tăiatul porcului, moment de şoc şi groază pentru copii?

Tăiatul porcului, moment de șoc și groază pentru copii?

Se spune că dacă un copil asistă la o scenă de violență maximă, el ar putea suferi o traumă care-l va afecta de-a lungul vieții și în mod special în contexte similare celor care au declanșat suferința psihică.Psihologul Alina Pandrea ne-a explicat că trauma survine după un eveniment de mare intensitate, care depășește capacitatea individului de a se adapta la momentul respectiv, sensibilizând excesiv persoana în viitor, cu atât mai mult dacă este vorba despre un copil. Se spune că traumele psihologice, mai ales cele suferite în copilărie, schimbă neuro-chimia creierului, schimbă persona-litatea, iar cel în cauză nu va realiza de ce reacționează altfel față de ceilalți în anumite situații.Asupra unei asemenea situații a dorit să atragă atenția și cititoarea noastră Marina Marin (38 ani), al cărei copil a fost serios afectat psihic în momentul în care a fost forțat să fie martor la tăierea porcului după metoda tradițională: „Am un băiețel de șase ani. În decembrie, anul trecut, era în vizită la părinții mei, la țară și a văzut când ai mei tăiau porcul. Taică-miu era fericit nevoie mare să-i arate nepotului, live, cum se taie porcul, ce șorici și cârnați o să facă din el… Când a văzut cum guiță porcul și se zbate, toată scena aia, copilul a fugit și s-a ascuns, abia l-au găsit, plâns și alb ca varul. Nu s-a mai apropiat de bunică-su, pentru el, era un criminal. Toată noaptea a stat ghemuit într-un colț, a refuzat să se culce în pat, iar a doua zi ne-au chemat să-l luăm acasă. N-a vrut să mergem nici de Crăciun la ai mei, nici altădată. Problema e că deși a trecut un an de atunci, nici anul ăsta nu mai vrea la țară, știe el că de Crăciun, buni o să taie alt porc, tot un criminal a rămas…. Suntem disperați. Ne poate ajuta psiho-logul cu un sfat? E cazul să ne facem probleme sau o să uite cu timpul?”. Copiii, ținuți departe de scene violenteTot ceea ce ni s-a întâmplat în trecut rămâne stocat în subconștient, iar în momente similare, evenimentele care ne-au marcat la un moment dat ies la suprafață, ca și cum s-ar fi în-tâmplat cu câteva zile în urmă, ne-a explicat psihologul Alina Pandrea. Din păcate, cu cât trauma a fost mai mare, cu atât sentimentele pe care le-a implicat își vor pune amprenta mai mult asupra vieții noastre. Astfel de trăiri nu sunt caracteristice doar copiilor, ci și adulților. Totul, din cauză că atunci când ne aflăm într-o situație pe care, din diferite rațiuni, nu o putem accepta, începem s-o negăm. Și psihologul este de părere că sacrificatul porcului trebuie să se facă departe de ochii copiilor, care ar putea fi șocați de suferința animalului în momentele de agonie. Din fericire, după aderarea la Uniunea Europeană, reglementările impun să se respecte procedura de asomare, prin folosirea unui pistol special sau prin electroșocuri. Problema e că nu toată lumea ține cont de asta și tot la metoda tradițională apelează. „Îmi vine în minte un caz în care un minor și-a omorât cu bestialitate mama, aplicându-i lovituri repetate cu ciocanul în cap. La audieri, tatăl său încerca să afle ce l-a determinat pe copil să comită o asemenea monstruozitate și le-a spus procurorilor că, în urmă cu câțiva ani, nemaisuportând atitudinea ostilă a vecinilor față de animalele pe care le avea în bătătură, le-a tăiat pe toate: găini, capre, curcani etc., chiar sub ochii băiatului, care de atunci a refuzat carnea la masă. Cel mai tare l-a șocat imaginea păsărilor fără cap care se zvârcoleau, sângerând, prin toată curtea. Așadar, lucrurile pot lua turnuri total neaștep-tate. De aceea, copiii trebuie feriți de scene violente“ - atrage atenția psihologul, iar atunci când e vorba de sacrificarea animalelor, lucrurile sunt și mai complicate, întrucât chiar oamenii mari îi învață pe copii să le iubească și să le îngrijească. Decât să-i vedem suferind, astupându-și urechile ca să nu mai audă guițatul disperat sau ascunzându-se cine știe pe unde, de mila bietului animal, mai bine îi ferim din start de asemenea episoade traumatizante. Revenind la cazul de față, dacă pă-rinții nu reușesc să gestioneze emo-țiile copilului, câteva ședințe de consi-liere psihologică l-ar putea ajuta să uite evenimentul care îl apasă încă.