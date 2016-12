Susţine că a fost ţepuită cu 20.000 de euro

Susține că a fost țepuită cu 20.000 de euro

A încheiat un contract de schimb de locuință cu sultă cu o rudă apropiată, iar acum susține că nu a primit toți banii conform înțelegerii.Partea adversă spune că toate acuzațiile sunt fabulații, precizând că și-a onorat toate obligațiile, ba chiar și în plus față de cele din contract.„Trebuie să scrieți, povestea mea poate fi o lecție și pentru alți oameni care merg pe încredere între neamuri. Sunteți singura mea salvare, vă rog să mă ascultați și să scrieți, situația mea este gravă, de supraviețuire! Să știți că nu fug de muncă, am terminat Liceul de alimentație publică, dar sunt bolnavă și nu mă angajează nimeni. Primăria mă ajută cu 92 de lei pe lună, la care se adaugă o indemnizație de handicap de 33,50 lei. Cine se poate descurca din banii ăștia? Am ajuns muritoare de foame, am vândut toate bunurile din casă, nu am căldură, nu am lumină, am o viață mai rea decât a unui câine…” - așa au sunat cuvintele disperării rostite de Simona Șerban, din Agigea. Alegându-și cu grijă cuvintele și fără intenția de a azvârli cu pietre în ruda sa, femeia a trecut în revistă coșmarul prin care trece de peste trei ani, de când soțul său a trecut în neființă. Diagnosticată cu un grad de handicap mediu, cu drept de muncă, susține că toate demersurile de angajare au eșuat: „La ce șomaj e în ziua de azi, cine mă angajează pe mine?”.Și-a pus speranța într-un schimb de locuințăCât a trăit soțul, a dus o viață decentă. După moartea lui, neavând vârsta corespunzătoare pentru a beneficia de pensie de urmaș, a trebuit să se descurce cu un venit lunar de 125,50 lei, lucru imposibil. Așa a ajuns să-și vândă, rând pe rând, toate bunurile de valoare la preț de nimic. A fost momentul când o verișoară i-a propus un schimb de locuință cu sultă, tot în Agigea: „Aveam patru camere, evaluate la 192.086 lei, normal că am acceptat să mă mut la două camere (evaluate la 100.952 lei), proprietara fiind o verișoară de-a mea. Ne-am înțeles să facem schimbul, iar ruda mea să-mi dea apoi o diferență de 20.000 de euro, dar în contract am trecut o sultă de 2000 lei, bani pe care i-am primit. Problema e că verișoara nu mai vrea să-mi dea diferența, nu îmi răspunde la telefon, iar dacă mă vede pe vizor, nu-mi deschide. Mi-e rușine că am ajuns la dumneavoastră, dar altă soluție nu am. Am cerut ajutor și de la primărie.... Mi-e jenă, n-am fost obișnuită să trăiesc din mila altora…”.Ce este sulta?Suma de bani datorată ca diferență între valoarea a două lucruri ce se transmit în executarea unui contract de schimb reprezintă sulta. Notarul Delia Avram ne-a explicat că schimbul imobiliar cu sultă este o metodă destul de uzuală în ultimul timp, avantajoasă în situația în care documentul este unul corect: „Ideal era ca în contract să apară suma conform înțelegerii, se putea recurge la instanță pentru recuperarea datoriei neonorate”.Primăria o sprijină cât poateLa nivelul primăriei Agigea, situația este cunoscută, însă ni s-a explicat că un ajutor financiar mai mare decât prevede legea nu i se poate acorda femeii: „Noi nu suntem stăpâni pe fondurile urbei, sunt banii comunității, i-am dat pachete, am ajutat-o cum s-a putut de fiecare dată”, ne-a spus viceprimarul localității.„Am făcut schimb cu o cocină!“În replică, ruda incriminată, după ce a confirmat tranzacția de schimb imobiliar, s-a simțit nevoită să spună lucruri despre care n-ar fi dorit să vorbească public: „Lucrurile nu stau chiar așa cum spune ea, ne-am înțeles exact pe suma din contract. V-a spus că în decembrie 2011 i-am plătit restanța de 4.000 lei la lumină? Dacă ea nu și-a făcut contract în continuare, eu ce vină am? Tot ce a consumat pe numele meu am plătit. V-a spus că apartamentul ei era ca o cocină, nu avea nici geamuri, iar clanța de la ușă era legată cu scotch? V-a spus că i-am plătit și toate datoriile ei, actele casei, cadastru, intabulare, bani care nu sunt trecuți în contract? I-am dat o casă la schimb, nu un coteț. Tot timpul i-am dat bani, mi-e milă de ea, dar venea de zece ori pe zi să-i tot dau, s-a ajuns la fundul sacului, nu mi-am închipuit la ce mă înham. Nu-mi permit nici eu s-o întrețin la nesfâr-șit. E o mare minciună că profită cineva de starea ei, dimpotrivă, a fost ajutată prea mult. I-aș fi dat să-și tragă și lumina, dar chiar nu mai am”.Pe de altă parte, la vârsta de 45 de ani, Simona Șerban face un apel public, în speranța că va fi angajată undeva, astfel încât să aibă din ce trăi.