SEMNALE

„Surpriză! Banca se face stăpână pe banii tatălui meu mort!“

În lipsa clauzei de împuternicire, dacă titularul contului bancar moare, procedura de recuperare a banilor este foarte greoaie la toate băncile. Asta din cauză că banca are nevoie de dovezi care să ateste fără niciun dubiu cine este moștenitorul sumei de bani din cont. Băncile au proceduri prea stu-foase în general, și cu atât mai mult în situații speciale, este de părere Laurențiu Burcea: „Prea multă birocrație, asta e problema pe care o atac eu acum, nu neapărat situația mea personală, pe care dacă e s-o rezolv, bine, dacă nu, asta e! Tata își făcuse un cont în bancă, însă a uitat să mă treacă la clauza de împuternicire, avea probleme cu memoria în ultimii ani”. Fiind singurul moștenitor, bărbatul ne-a spus că a cerut băncii, în primă fază, un extras de cont al tatălui decedat, pentru a ști care este cuantumul sumei incluse la dezbaterea succesiunii. A fost surprins să afle de la funcționarii băncii că procedurile instituției nu permit eliberarea extrasului de cont fără certificatul de moștenitor. S-a conformat și a demarat succesiunea la notar. Apoi, cu certificatul de moștenitor a mers din nou la bancă. Aici, altă surpriză: „Eu am dezbătut succesiunea pe baza unui extras de cont mai vechi, din anul 2009, fără să știu că, la începutul lui 2010, tata a mai depus în contul lui o altă sumă de bani. Cu toate că sunt moștenitorul de drept al contului, totuși mi s-a spus că pentru a scoate toți banii va trebui să fac un supliment la certificatul de moștenitor și abia după această formalitate o să pot scoate și restul banilor din contul lui tata. Toate aceste lucruri nu s-ar fi întâmplat dacă banca mi-ar fi dat de la început extrasul de cont. Eu primeam doar hârtia, banii rămâneau tot la ei”. v v v Potrivit consilierului bancar Elena Untaru, astfel de situații, destul de frecvente, dau mari bătăi de cap băncilor. Foarte des se mai întâmplă ca persoana decedată să fi dispus prin testament sau donație asupra sumei, parțial sau integral. Totuși, pentru evitarea unor situații de acest gen, ideal ar fi ca toți titularii de cont să treacă la clauza de împuternicire persoana agreată de ei, care să poată ridica suma respectivă atunci când situația o impune. Persoanele aflate în situații similare pot fi scutite de neplăceri dacă procedura notarială ar viza doar dosarul succesoral, fără ca în ecuație să intre și extrasul de cont. Pe baza documentelor cerute de lege, notarul ar fi emis un certificat de calitate de moștenitor, în care nu se făcea referire la drepturile bănești, cuantumuri sume, cu alte cuvinte la masa succesorală, ci doar s-ar fi stabilit numărul, numele, calitatea și cotele moștenitorilor. Cu acest certificat de calitate, moștenitorul urma să se prezinte la bancă, instituție care în aceste condiții îi elibera extrasul de cont cu suma totală. Apoi, cu extrasul respectiv, se solicita notarului eliberarea unui certificat de moștenitor, în care, spre deosebire de primul certificat, la rubrica bunurilor mobile ar fi apărut și suma respectivă. Abia acest certificat dă dreptul moștenitorului să ridice toți banii din bancă. Ce soluție aveți acum? Va trebui, stimate domnule Burcea, să cereți notarului eliberarea unui certificat suplimentar de moștenitor, în care să se menționeze diferența rămasă până la suma totală.