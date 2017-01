Surdo-muţii sunt printre noi şi au nevoie de ajutor

1

necazul persoanelor fara auz

e foarte greu sa fii surd.la30ani in urma unui tratament gresit cu streptomicina am inceput sa am pierderi de auz acum am 53 ani sis surda complet privesc la om si nustiu cemi zice.numi pot cumpara o proteza auditiva fincai foarte scumpa .pensia mea de350ron numi piermite so achit in3 rate asa cum cere la audio nova.nimeni nu se gandeste ca persoanele fara auz sant respinse de societate si au multa nevoie de sprijin. nimeni nu accepta o persoana fara auz nici ca menajera.e fte fte greu.eu am avut noroc cam avut serviciu de cand auzeam dar cand miam pierdut auzul am fost prima pe care a dato afara .acum ma descurc cum pot dar e greu fara o proteza buna.sa aud cel putin zgomotele.