Superficialitatea – efectul asumării simultane a mai multor sarcini

„Lucrez de peste patru ani ca funcționar public la o instituție foarte importantă din orașul Constanța și, prin natura serviciului, trebuie să dau zeci de explicații pe zi multor oameni. Totuși, niciodată n-am tânjit după un loc mai călduț. De asemenea, sunt studentă în anul II la Facultatea de Științe Economice și mai trebuie să am grijă și de mama, care este bolnavă. Înainte de a mă înscrie la facultate, mă bucuram de multă apreciere la serviciu și nu se întâmpla niciodată să dau rasol, cum se spune. Nici chiar persoanele mai în vârstă, cărora trebuia să le explic de mai multe ori același lucru sau să le rezolv problema pe loc, indiferent de complexitatea ei, nu reușeau să mă scoată din pepeni. Aveam răbdare cu ei, le studiam actele, le dădeam răspunsuri corecte, le rezol-vam dosarele, totul era OK. De când m-am înscris la facultate, însă, am început să învăț de la unele colege că se poate munci și de mântuială. Totuși, nu mi s-a întâmplat să mă iau la harță cu oamenii, cum o fac în ultimul timp. Simt că răbdarea mea este în derivă și mulți oameni îmi arată obrazul, reproșându-mi că, din cauza dezinteresului meu, au făcut multe drumuri inutile în diverse locuri. Vă spun sincer, dacă altădată m-aș fi consumat pentru aceste lucruri, acum, prea puțin mă afectează reproșurile oamenilor. Însă, cum ulciorul nu merge de prea multe ori la apă, cineva m-a reclamat la director, care m-a chemat și m-a acuzat că, în loc să-mi fac bine treaba, eu ascult muzică și mă cert cu lumea. Chiar dacă chestia asta îmi dă insomnii și există riscul de a-mi pierde slujba, de care am nevoie cel puțin până la terminarea facultății, nu pot să depășesc stadiul de superficialitate. Cred că am nevoie de sfaturile unui specialist. Citesc această rubrică și m-aș declara mulțumită dacă psihologul dumneavoastră mi-ar explica și mie de la ce mi se trage noua mea atitudine și, mai ales, cum să mă vindec de ea. Vă mulțumesc foarte mult. Cerasela V., 31 de ani”. Psihologii îndeamnă la calm! Persoanelor aflate în astfel de situații, psihologul Speranța Băcana le recomandă să-și revizuiască stilul de viață și, mai ales, să analizeze care sunt cele mai urgente probleme pe care le au de rezolvat. Asta, din cauză că oboseala acumulată, stresul, lipsa randamentului sunt principalele pro-bleme pe care le vor întâmpina dacă vor continua să-și asume mai multe responsabilități în același timp. Dacă vă simțiți depășiți de numărul mare de lucruri pe care le aveți de făcut în fiecare zi, fie la serviciu, fie acasă, psihologul vă sfătuiește, de asemenea, să vă păstrați calmul. În caz contrar, pe lângă efectele negative pe care le are asupra sănătății un comportament mai puțin con-trolat, o să deveniți o persoană superficială, care va pierde din vedere lucrurile cu adevărat importante. Muzica în surdină îmbunătățește concentrarea Dacă muzica în surdină, fără versuri, ascultată în timp ce învățați sau lucrați, s-a dovedit că îmbună-tățește concentrarea, specialiștii sunt de părere că aceea cu versuri distrage atenția. Este posibil ca, și din cauza acestui lucru să faceți greșeli la serviciu, așa că ar trebui să fiți mai atentă la ce fel de muzică ascultați. Vrând-nevrând, atunci când stresul este foarte mare, există o mare superficialitate în tot ce se întreprinde, din cauză că nu mai este timp pentru aprofundarea situațiilor și totul se face foarte repede. Mereu există presiune asupra persoanei, iar aceste efecte se văd în timp, ele putând conduce până la oboseala cronică, insomnii și chiar atacuri de panică. Și, pentru că o persoană suprasolicitată are și un program de masă dezordonat, inerent, apar și tulburările de alimentație. 