Supăraţi pentru că administratorul refuză să convoace adunarea generală

SEMNALE

Supărați pentru că administratorul refuză să convoace adunarea generală

Mai mulți locatari au declarat război administratorului asociației din care fac parte reproșându-i, printre altele, că refuză sistematic să convoace adunarea generală pentru a le demonstra cum a reușit… să le umfle facturile la întreținere. Se întâmplă adesea ca relațiile dintre locatari și reprezentanții asociației de proprietari să fie atât de tensionate încât până și convocarea unei adunări generale să fie aproape imposibilă. O asemenea situație ne-a fost relatată de A. Militaru (43 ani), care ne-a povestit că asociația de locatari din care face parte este împărțită în două tabere: una pro-administrator și alta împotriva acestuia. Conflictul dintre cele două părți s-a acutizat în mod special după ce președintele asociației, care era un factor de echilibru, s-a îmbolnăvit, în prezent fiind internat într-un spital din București. „Vrem, nu vrem, noi cei care stăm la bloc trebuie să ne supunem hotărârilor majorității. Dar la noi în bloc nu prea există această majoritate, pentru că nu se dorește. E un haos general după ce domnul președinte s-a internat în spital. Îi doresc și pe această cale sănătate, că tare bun e acest om, dar cum ne-a lăsat pe mâna administratorului, trebuie să ne rezolvăm problemele care ne dor cu el. Dar nu avem cum. În primul rând e vorba de umflarea facturilor pe august și septembrie. Mai rău e că adminis-tratorul nu vrea să ne arate cum a calculat facturile și nici adunarea generală nu vrea s-o convoace. Vrem să discutăm și alte lucruri, de exemplu cum a reușit el să dărâme un zid în apartament, lucru care altora nu l-a permis. Și mai rău e că ne minte că a convocat adunarea generală, cu toate că noi n-am văzut niciun afiș, imputându-ne tot nouă că nu ne-am obosit să participăm. Pentru că nu cunoaștem legea, avem rugămintea să ne explicați și nouă cum să convocăm până la urmă, legal, adunarea generală. De câte ori avem dreptul să convocăm această adunare, căci administratorul, fiind la cuțite cu noi, nu ne dă nicio relație. Pur și simplu ne lasă să vorbim singuri. Vrem să știm și noi care este legea care se aplică în situații din astea complicate. Vă mulțumim!”. Adunarea generală - convocată cu șapte zile înainte Vicepreședintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari Constanța, Nicolae Stan, atrage atenția că astfel de tensiuni între proprietari și reprezentanții asociațiilor persistă din cauză că locatarii nu sunt interesați să se informeze asupra legislației care guvernează activitatea asociațiilor de proprietari. Dacă și-ar cunoaște atât drepturile, cât și obligațiile pe care le au în calitate de proprietari, atunci lucrurile ar sta cu totul altfel. De pildă, locatarii trebuie să știe că pot convoca și ei Adunarea Generală, dacă cel puțin 20% din totalul membrilor asociației cer acest lucru. Revenind la problema invocată, potrivit Legii nr. 230 din 2007, proprietarii trebuie înștiințați de către reprezentanții asociației cu cel puțin șapte zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea adunării generale. Anunțul - afișat la loc vizibil Prima convocare a adunării generale se face prin afișare la loc vizibil sau printr-un convocator-tabel, pe care să-l semneze fiecare locatar. Dacă la ședință nu sunt prezenți jumătate plus unu din numărul locatarilor (personal sau prin reprezentant legal, adică cu împuternicire scrisă și semnată de către proprietarul în numele căruia se votează), adunarea se suspendă și se reconvoacă în termen de maximum zece zile de la data primei convocări. Adunarea reconvocată - statutară indiferent de numărul participanților Reprezentantul UJAP ne-a explicat că în cadrul adunării reconvocate, hotărârile se pot lua prin votul majorității, fără să conteze numărul membrilor prezenți. De asemenea, e bine să se știe că fiecare proprietar are dreptul la un singur vot. Numai atunci când se hotărăște fondul de investiții pentru consolidare, modernizare sau reabilitare a blocului, votul are o pondere egală cu cota-parte de proprietate comună, iar dacă în astfel de situații votul este paritar, decisiv este votul președintelui asociației.