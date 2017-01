Supăraţi foc pe primărie: "Domnule Mazăre, aşa nu mai merge!" IMAGINI REVOLTĂTOARE

Supărați foc pe primărie: "Domnule Mazăre, așa nu mai merge!" IMAGINI REVOLTĂTOARE

Incredibil, dar adevărat: nu de ieri, de azi, ci de peste 22 de ani, sub ochii îngăiduitori ai autorităților, un teren viran de pe domeniul public de circa 4000 metri pătrați continuă să fie un focar de infecție, dar și rai al persoanelor dubioase, spre disperarea locuitorilor din zonă. Disperați că iarna e pe sfârșite, iar după venirea căldurii, vor reapărea în peisaj și "bălăriile-paravan" care, an de an, depășeau înălțimea unui pom, iar zona va fi același "WC în aer liber", locuitorii blocurilor K, M, N de pe strada Solidarității și zonele limitrofe din Inel II cer imperios Primăriei și Poliției ca din minim respect, măcar în ceasul al doisprezecelea, să înțeleagă că trebuie să pună capăt aces-tei situații.Mai exact, este nevoie de acțiuni serioase, nu de interven-ții… de ochii lumii, astfel încât romii și "boschetarii" care-și fac veacul aici, întreținând atâta mizerie, să dispară definitiv din peisaj, iar terenul să fie transformat într-un parc. Ca plătitori corecți de taxe și impozite, din ce în ce mai împovărătoare, au și câteva sugestii pentru edilii constănțeni, căci nu mai suportă, în fața ochilor, eterna cloacă.În vreme ce trecătorii întorc capul în partea cealaltă, nedorind să-și strice ziua din cauza acestui loc dezolant, locatarii celor 15 blocuri din această zonă își strigă, de 22 de ani, neputincioși, disperarea față de eterna nepăsare a edililor în legătură cu acest focar de infecție. Pentru a nu mai invoca lipsa banilor, oamenii le propun edililor ca beneficiarii ajutorului social, care ar trebui să presteze în folosul comunității, să fie folosiți pentru salubrizarea și amenajarea acestui teren într-un parc, în care să se poată juca și copiii din această zonă:"."A mai venit Poliția după ce ne-am plâns noi, a pus… biciul pe ei, primăria a mai curățat cât de cât, dar după câteva zile, au reapărut și caii cu căruțele la pachet, și toate mizeriile planetei. Atâta forță are Poliția în orașul ăsta?" – se întreabă un alt locuitor."Oare dacă locuia în zonă cineva mare din primărie, ar fi suportat să fie înconjurat de gunoaie, de câini, de tot felul de dubioși și scandalagii? Stați așa, cum dă căldura, terenul se umple de corturi, mulți… locatari fiind copii mici și foarte mici, nespălați, vai mama lor, care te agasează cu cerșitul, își fac nevoile peste tot… Am chemat poliția de atâtea ori, dar nu s-a schimbat mare lucru. Chiar așa, nu pot să-i dovedească?". De la Secția IV Poliție am primit și noi asigurări că se fac descinderi în această zonă… de risc, însă, la câteva zile, indivizii cu pricina își reocupă pozițiile și continuă să facă ce știu ei mai bine.Locuitorii blocurilor, împreună cu reprezentanții asociațiilor de proprietari, ale căror priviri par condamnate să suporte sordida panoramă, dar și eternele scandaluri, mai ales nocturne, au făcut nenumărate apeluri către primărie, în speranța că pe locul cu pricina se va amenaja un parc, cu locuri de joacă pentru copii și alte utilități moderne. Din păcate, din 1990 și până în prezent, locul devine mai mizer de la o zi la alta.Oamenii s-au gândit să trimită fotografii… de la fața locului la forurile europene, ca dovadă a "respectului autorităților constănțene față de mediu. Poate că o să-i întrebe mai marii Europei pe ce se duc atâtea impozite și taxe, dacă noi tot într-o mizerie trăim!". În speranța că semnalul lor de astăzi va fi tratat cu responsabilitate și nu cu acțiuni anemice, astfel încât această rană deschisă de pe obrazul Constanței să se vindece definitiv, au amânat acest demers. "Ținem la acest oraș, nu vrem să-l criticăm pe la alte porți, însă domnul Mazăre trebuie să știe că așa nu mai merge!".