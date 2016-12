Sunteţi la dietă? Iată ce alimente au sub 100 de calorii…

Sunteți la dietă? Iată ce alimente au sub 100 de calorii…

Ştire online publicată Joi, 06 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Nutriționiștii ne asigură că nu toate mâncărurile care conțin sub 100 de calorii au gust rău. Dimpotrivă, unele sunt de-a dreptul delicioase și foarte sățioase, putând să ne țină de foame chiar și o zi întreagă. Iată care sunt alimentele cu pricina: Ouăle: un ou are în jur de 70-80 de calorii și este ideal la micul dejun sau în momentele în care stomacul trimite semnale de foame. Un ou mare și gustos este întotdeuna binevenit, fie și ca gustare. Cartofii dulci îngrașă doar dacă sunt consumați în cantități mari și dese. Iar cele mai puține calorii le poți găsi în cartofii dulci. Un cartof dulce mic are în jur de 55 de calorii și îți umple stomacul.Mănâncă-l fiert sau copt, nu prăjit. Soia: trei snacks-uri din soia au 80 de calorii, suficiente cât să-ți potolești foame și pofta. Pepenele verde hidratează pielea și oferă multă energie. Trei felii mari de pepene au 90 de calorii. Afinele: o cupă are 85 de calorii, suficiente pentru o zi. Recomandat este să le mănânci pe stomacul gol, cu o oră înainte de masă. Piersici: o piersică de mărime medie are 40 de calorii. Dintr-o piersică poți prepara o masă pe cinste la blender, dacă adaugi și puin iaurt. Și tot nu atingi 100 de calorii pe porție. Deserturi din gelatină, 10-30 calorii la o cupă. Nu îngrașă și potolesc pofta de dulce. Ridichi, bogate în vitamine, calciu magneziu și fosfor, iar jumătate de bol conține doar 14 calorii.