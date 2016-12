Sunteţi hipertensiv? Aveţi grijă ce mâncaţi! (1)

Medicul de gardă

Sunteți hipertensiv? Aveți grijă ce mâncați! (1)

Ştire online publicată Miercuri, 28 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Toți doctorii spun că dacă ai tensiunea mare trebuie să ții regim. Pot afla ce am voie să mănânc? E perioada asta de sărbători, chiar n-aș vrea să am probleme cu inima și am ambiția să mă abțin de la ce îmi face rău. Vă mulțumesc din suflet pentru informații și vă doresc un An Nou fericit!” (Ludmila Antalov).v v vÎntr-adevăr, stimată doamnă Antalov, tensiunea arterială crescută este un fenomen des întâlnit, însă dacă nu este luată în serios, pot apărea complicații grave. Potrivit dr. Iuliana Botezatu, medic specialist Phoenix Eastern Medical Center, dieta, dar și greutatea corporală, sunt decisive în declanșarea hipertensiunii, dar și în persistența acesteia. De aceea, o dietă sănătoasă, corectă, ca și scăderea în greutate, dacă este cazul, sunt cele mai importante măsuri pentru reducerea tensiunii arteriale. Așadar, va trebui să mâncați mai puțin, mai des și să nu consumați alimente greu digerabile sau care au fost îndelung pregătite. De asemenea, cantitatea de sare trebuie limitată la 1,5-3 g/zi. Din ziarul nostru de mâine puteți afla care sunt alimentele permise hipertensivilor.