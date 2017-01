„Suntem exasperaţi de scandalurile şi zgomotul de la clubul de noapte «One», iar poliţia nu face nimic!“

SEMNALE

„Suntem exasperați de scandalurile și zgomotul de la clubul de noapte «One», iar poliția nu face nimic!“

În replică, poliția susține că, după cele 19 sancțiuni contravenționale aplicate clubului, a solicitat primăriei să suspende temporar activitatea acestuia. „Disperarea este cea care ne-a îndrumat către «Cuget liber»! Disperarea unor oameni care își văd de treburile lor, care își plătesc toate impozitele și, cu toate astea, nu se pot odihni nici măcar noaptea. Disperarea pentru că autoritățile nu fac nimic pentru a ne scoate din ghearele… decibelilor cu care clubul de noapte «One», care s-a deschis la sfârșitul anului trecut pe strada Nicolae Iorga, colț cu strada Moldovei, ne… servește pe toți cei care locuim în zonă. Ne-am săturat de câte reclamații am făcut degeaba toți vecinii - la Corp control primărie, la Poliție - Secția 1, la 112. De la primărie ne-a venit răspuns în care se spune că respectiva locație nu are autorizație de funcționare, motiv pentru care ar fi fost amendată. Iar cei de la poliție ne spun că nu pot să facă nimic. Noi am aflat că poliția nu face nimic din cauză că unul dintre asociați ar fi băiatul unei persoane care lucrează în cadrul poliției. La început n-am crezut, dar acum, după ce am văzut că nu se face nimic, ne gândim că bârfa asta ar putea fi valabilă. E ceva de groază, am semnat toată strada reclamații, sunt numai case, nu mai putem trăi, de odihnă nu mai discutăm. Le știm lista cu melodiile, și-au făcut o clădire de birouri și au transformat-o într-un club, au clienți. Clienții ies afară, se bat între ei – chiar duminică dimineață au venit cei de la Smurd, de la poliție, o țin non-stop, noaptea și ziua, de miercuri până duminică la ora 12,00. Și ca să fie tacâmul complet, n-au nici tomberon, scot gunoiul în stradă iar câinii îl împrăștie. Culmea e că toate astea se întâmplă în ditamai metropola Constanța!” - ni s-au plâns cei care sunt terorizați, atât de muzica ce bubuie în boxe, cât și de eternele scandaluri iscate între petrecăreți. Poliția i-a… cocoșat cu amenzi! „Cunosc foarte bine situația la nivelul secției și nu înțeleg cum pot spune oamenii că nu am intervenit în nici un fel!” - aceasta a fost prima replică a subcomisarului Secției 1 Poliție Constanța, Ovidiu Zamfir, care ne-a explicat, cu lux de amănunte, că din punct de vedere al poliției s-au parcurs toate procedurile pe care legea le prevede în astfel de situații. Așa am aflat că pentru tulburarea liniștii publice, conducerea clubului a primit, până în prezent, trei avertismente și 16 amenzi cu sume între 500 și 1000 lei, care nu au sensibilizat pe nimeni, lucrurile rămânând practic neschim-bate. Indiscutabil, cuantumul amenzii este prea mic în comparație cu profiturile pe care astfel de unități le înregistrează, altfel nu se explică situația, care nu este, nici pe departe, unică în oraș. „Toată problema e cu instalația de sunet pe care nu sunt dispuși s-o regleze astfel încât să nu-i deranjeze pe locuitorii din zonă. Am discutat cu administratorul și i-am spus să lase basul mai ușor, dar nu pare sensibil la o asemenea recomandare” – a com-pletat subcomisarul Ovidiu Zamfir. Unitatea - la un pas de a fi închisă În aceste condiții, reprezentantul Secției 1 Poliție ne-a spus că, la data de 25 ianuarie a.c., după ce, de la deschidere, s-au aplicat zece amenzi contravenționale clubului, s-a înaintat o adresă către primărie, prin care s-a solicitat suspendarea activității între 10 și 30 de zile, așa cum prevede Legea nr. 61 din 1991. Primăria a răspuns că sesizarea a fost direcționată Direcției Corp Control din cadrul primăriei, de la care se așteaptă o soluție. „Mai sunt cluburi care ne-au făcut probleme, dar am reușit cu vorba bună și cu discuții persuasive să le rezolvăm. S-au făcut izolații fonice mai performante, conducerile erau mai atente la tot ce se întâmpla acolo. În acest caz, lucrurile stau cu totul altfel, tocmai de aceea am cerut suspendarea activității și sperăm să se rezolve, pentru că, în caz contrar, se va ajunge la închiderea ei definitivă!” – a con-chis subcomisarul Ovidiu Zamfir. Din păcate, nu am reușit să aflăm un punct de vedere din partea administrației clubului, însă așteptăm să fim contactați în acest sens. v v v Dumneavoastră, dragi cititori, considerați că legislația este mult prea permisivă în astfel de situații?