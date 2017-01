„Sunt ofticată pe toţi, chiar dacă nu-mi lipseşte nimic!“

Psihologul te ajută

„Sunt ofticată pe toți, chiar dacă nu-mi lipsește nimic!“

Invidia - o emoție care implică mai multe sentimente negative, devine o mare problemă abia atunci când ne scapă de sub control, întrucât îmbracă haina lăcomiei, a urii, a antipatiei sau chiar a mâniei. De reținut că acest sentiment nu este legat neapărat de chestiuni materiale, nu rare fiind situațiile când îi invidiem pe oamenii de succes, cu priză la public, cu un anumit statut social. „M-au părăsit aproape toți prietenii, iar motivele care m-au adus în starea asta țin numai de oftica și invidia mea pe toată lumea. Câteodată o invidiez și pe mama, care știe să fie mai veselă și mult mai mulțumită decât mine. Nu găsesc o explicație la toată nebunia asta, mă doare că nu pot să mă bucur de nimic din ce fac persoanele dragi mie. Pur și simplu îngheț de invidie când văd că o prietenă are o haină mai OK decât a mea, iar dacă cineva pare că ar avea mai mulți bani ca mine, înnebunesc subit. Culmea e că am cam tot ce-mi doresc, dar chiar și așa sunt ofticată pe oricine. Maică-mea e foarte, foarte îngrijorată și vrea să mă ducă la psiholog, dar eu n-am gânduri din astea. Nici nu sunt sigură că e în regulă cu mine și tot ce simt acum e rușine. M-am gândit, în ultimul timp, că psihologul ziarului mi-ar putea explica de ce să mă agăț ca să-mi schimb starea asta cretină. Vă mulțumesc!” – Daiana, 36 ani. v v v Psihologul Speranța Băcana ne-a explicat că invidia este un sentiment pe care oamenii îl trăiesc destul de des, absolut normal, ce apare atunci când, involuntar sau nu, ne raportăm propria persoană la cei din jur și constatăm că ei au ceva ce nouă ne lipsește. Este vorba de invidie, de exemplu, și atunci când doriți să obțineți un lucru pe care îl deține o altă persoană. Râvniți câteodată la bunurile altuia, pe care le considerați mai altfel? Sunteți mai puțin impresionat de un eveniment pozitiv întâmplat altcuiva? Ei, bine, specialista atrage atenția că invidia nu este legată neapărat de chestiuni materiale, întrucât nu rare sunt situațiile când îi invidiem pe oamenii de succes, cu priză la public, cu un anumit statut social. De ce? Întrucât ne-am fi dorit să avem și noi valoarea oamenilor care ne-au stârnit invidia. Sentimentul este negativ În esență, invidia este un sentiment negativ, accentuat de anumite fapte și manifestări ale celor din jur. Potrivit psihologului, la un moment dat, toți simțim invidie. Este ca un gând spontan. Problemele apar când ne scapă de sub control, căci abia atunci invidia tinde să se manifeste sub forma lăcomiei, a urii, a antipatiei sau chiar a mâniei. Uneori, invidia este ascunsă, însă alteori este foarte evidentă și poate avea consecințe dezastruoase. Invidia este cauzată de o insatisfacție în legătură cu propria persoană, atunci când percepția despre valoarea personală este scăzută. Pentru că vă simțiți inferioară persoanei pe care o invidiați, acest lucru alimentează și sentimentul rușinii. Nu te autotortura! Indiscutabil, o variantă pentru a scăpa de invidie este să conștientizezi cât de mult rău îți face. Așa că preocupă-te să ai tot timpul mintea ocupată cu sarcinile proprii, să te concentrezi cum să-ți faci mai bine treaba și să evoluezi în plan profesional, fără să pierzi timpul gândindu-te la alții. În general, bunurile materiale care atrag invidia altora sunt obținute prin muncă susținută, iar cazurile în care ele vin prin alte mijloace sunt destul de rare. De aceea, înainte de a invidia o persoană cu o avere consistentă, ar trebui să ne gândim că a muncit din greu și că a renunțat la multe pentru a ajunge în vârf. Valorifică-ți propriile atuuri Ni se întâmplă de foarte multe ori să invidiem pe cineva pentru anumite realizări, fără să fim conștienți că noi înșine putem avea reușite într-un domeniu în care suntem cât de cât pregătiți. Oamenii au calități dintre cele mai diverse, iar dacă unul reușește într-o anumită direcție, asta nu înseamnă că invidiosul nu poate avea succes în alta. De aceea, persoanele care chiar își doresc să iasă de sub influența acestui apăsător sentiment trebuie musai… să stea de vorbă cu ele însele, să-și descopere părțile bune, pe care apoi să le exploateze, eforturi care le vor ajuta să devină chiar ele invidiate de alții.