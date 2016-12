„Sunt flituit pe motiv că nu exist în asociaţia de locatari!“

SEMNALE

„Sunt flituit pe motiv că nu exist în asociația de locatari!“

Are „idei“ pentru completarea statutului asociației, însă i s-au refuzat din cauză că nu face parte din asociația de proprietari. Orice locatar care n-a fost prezent la ședința de constituire se poate înscrie oricând în asociație, cu condiția să depună o cerere scrisă. „M-am mutat la bloc de câteva luni. Până acum am stat la casă, e ceva nou pentru mine. Am prieteni foarte buni care stau la bloc de-o viață și mi-au dat niște idei pentru statutul asociației, care ar fi în avantajul locatarilor – ne-a spus V. Dumitru (51 ani). Am vrut să mă dau mare și l-am căutat pe președinte. Omul, amabil la început, m-a ascultat, dar când a auzit că mai întâi vreau copiile de pe procesele verbale de la adunările generale, s-a uitat chiorâș la mine și m-a întrebat dacă nu cumva sunt securist? Apoi m-a întrebat în ce calitate cer toate astea, din moment ce nici măcar nu exist în asociație? Mi-a spus că mă așteaptă să vorbim lucruri serioase, nu prostii! Asta înseamnă că nu existăm în asociație, chiar dacă suntem la zi cu întreținerea? Apartamentul nostru intră sau nu în asociație? Adică, eu vin cu idei bune și sunt flituit pentru un fleac? Poate orice locatar din bloc să vină cu propuneri pentru completarea statutului asociației? O să mă mai primească în asociație dacă am pornit-o cu stângul? Sunt îngrijorat, pentru că toți se uită ciudat la mine”. v v v Stimate domnule Valentin Dumitru, chiar dacă ați intrat un pic… în forță în problemele asociației, asta nu înseamnă că trebuie să spuneți adio drepturilor, dar și obligațiilor conferite de statutul de membru cu acte în regulă al unei asociații de proprietari. Asta pentru că, indiferent de felul cum a decurs prima întâlnire cu conducerea, Legea 230/2007 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari dă dreptul oricărui proprietar care nu a fost prezent la adunarea generală de constituire a asociației să se înscrie ulterior în asociație. Atenție, însă, înscrierea nu se face din oficiu! Așadar, este obligația dumneavoastră să formulați o cerere scrisă în acest sens și să o dați personal președintelui asociației. Ar fi bine să cereți și un număr de înregistrare a acestei cereri. Modificarea statutului - altă problemă Pentru modificarea sau completarea statutului ori a acordului de asociere al asociației de proprietari, președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari Constanța, Marcel Dragu, ne-a explicat că este nevoie de acordul a cel puțin două treimi din numărul proprietarilor membri ai asociației de proprietari. Totul, din cauză că orice modificare sau completare se înregistrează la judecătoria care a emis încheierea judecătorească de înființare. Așadar, începeți cu… începutul și cereți, înainte de orice altceva, să fiți primit în asociație, apoi puteți solicita să consultați ce documente doriți dumneavoastră, puteți să veniți cu propunerile pe care le considerați oportune. Însă trebuie să țineți cont de faptul că toate propu-nerile se analizează în cadru organizat, la nivelul adunărilor generale, în prezența celorlalți locatari, pen-tru a hotărî împreună. Dar asta nu înseamnă că dacă, să presupunem, nu veți fi de acord cu o anume hotărâre a adunării, nu veți avea obligația s-o respectați și dumneavoastră, căci și în acest cadru, majoritatea se supune minorității, desigur cu respectarea legislației.