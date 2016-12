Semnale

"Sunt avocat din oficiu, n-ai ce să-mi faci!"

Avocatul, angajat de client sau numit din oficiu, răspunde disciplinar, potrivit Legii profesiei de avocat, pentru orice fapte săvârșite în legătură cu profesia sau chiar și în afara acesteia, de natură să prejudicieze onoarea și prestigiul profesiei sau ale instituției.Mai mult, în caz de abatere evi-dentă și gravă, instanța disciplinară poate lua măsura suspendării avocatului din exercițiul profesiei până la judecarea definitivă a cauzei.„N-oi avea eu studii juridice, dar nici să fiu luat de prost de avocat, chiar dacă e din oficiu, nu mi se pare omenește corect. Cred că eu am fost singura vinovată cândmi-am căinat avocatul că mă apără pe gratis, i-am cam dat apă la moară, iar acum nu-și face treaba. Mă trimite pe mine la arhivă să iau ce am nevoie, mă pune să caut tot felul de hârtii, pe motiv că e interesul meu să am dosarul beton. Mi-a dat de înțeles că trebuie doar să mă dirijeze, nu să facă treaba unui avocat plătit. Îmi tot spune că alți avocați iau bani la greu pentru un dosar, trebuie să mă implic și eu. Simt că pierd procesul din cau-ză că avocatul nu mă apără cum trebuie. La ultima înfățișare m-am supărat și i-am reproșat că nu e corect ce face. Știți ce mi-a răs-puns: «Sunt avocat din oficiu, n-ai ce să-mi faci!». Chiar așa, un avo-cat din oficiu n-are nicio răspun-dere? Atunci de ce mai sunt puși să apere?” (Aniela Turcitu, 43 ani).v v vFaptul că profesia de avocat este liberă și independentă nu înseamnă că ea se exercită în afara legii. Mai mult, această meserie se poate practica numai de avocații înscriși în barou, barou care, la rândul lui, este înscris în Uniunea Națională a Barourilor din România. Iar în exercitarea pro-fesiei, avocatul se supune legii, statutului profesiei, dar și codului deontologic.Matei Radu, ca specialist în științe juridice, ne-a explicat că avocatul care conduce asistența judiciară de pe lângă fiecare instanță are obligația să sesizeze în scris Consiliului Baroului abu-zurile comise de orice avocat, care apoi urmează procedura de anchetare a abaterii prevăzută de lege. „În barourile țării sunt foarte mulți avocați de excepție, bine pregătiți și cu o conduită civică și profesională ireproșabile. Dar asta nu înseamnă că nu avem și avocați care sunt arătați cu degetul de justițiabili, uneori motivat, alteori fără nicio bază legală. Dar nu toată lumea are științe juridice. Tocmai de aceea avocatul trebuie să aibă răbdare și să acționeze în funcție de nivelul clientului său. Nu e nimic rău ca justițiabilul să vină cu documente în sprijinul lui, dimpotrivă! Important e să i se explice din start ce e în interesul lui, astfel încât clientul să aibă încredere că avocatul se va zbate pentru el. Atunci când relația dintre avocat și justițiabil nu se bazează pe încredere, nemul-țumirile sunt inerente”.Abaterile se ancheteazăÎn cadrul fiecărui barou se organizează și funcționează o comisie de disciplină care judecă, în prima instanță și în complet de trei membri, abaterile disciplinare săvârșite de avocații din acel barou. În toate cazurile sesizate, acțiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârșirii abaterii. Așadar, nemulțumirile (desigur, cele întemeiate!) trebuie aduse la cunoștința Baroului, după care se declanșează anchetarea. Iar scuza că avocatul care pledează din oficiu are un regim privilegiat față de cel plătit de client nu stă în picioare!Printre sancțiunile disciplinare în cazul avocaților sunt mustrarea, avertismentul, amenda, interdicția de a profesa între o lună și un an sau chiar excluderea din profesie.