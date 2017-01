Suferă enorm după câinele dispărut

Adeseori ne întrebăm ce exprimă un câine atunci când latră sau urlă, când își dă urechile pe spate, când dă din coadă etc. Numai cei care au câini în preajma lor știu că, asemenea oamenilor, aceste animale, absolut speciale, au propriul lor sistem de comunicare, iar manifestările lor nu sunt altceva decât adevărate barometre care reflectă, atât stările sufletești, cât și intențiile pe care le au la un moment dat. Iar dacă oamenii se vor strădui să le descifreze mesajele, între ei și aceste suflete se va crea o legătură extraordinară, indestructibilă. Mai mult, odată intrat într-o familie, animalul de companie trebuie tratat ca membru cu drepturi depline al acesteia, nicidecum ca un obiect de decor sau, mai rău, supus unui tratament necorespunzător. Asta explică și de ce a fost nevoie să se adopte o lege specială pentru protejarea animalelor de cei care își descarcă furia pe un necuvântător, dar și suferințele imense pe care le provoacă dispariția animalelor, fie din cauze naturale sau de alt gen. „N-am plâns pentru nimeni cum am făcut-o pentru câinele pierdut!” „Nu avem copii, iar cățelușa Teckel, pe care am cumpărat-o acum nouă ani de zile, a reușit, prin felul ei extraordinar de drăgăstos, de cald, să ne ajute să nu ne simțim singuri în toată această perioadă. Soțul meu are mari probleme de sănătate, iar cățelușa îl însoțea, credincioasă, peste tot, fiind ca un balsam sufletesc, atât pentru el, cât și pentru mine. Acum o lună de zile, însă, probabil și din cauza stării lui precare de sănătate, a urcat singur în autobuz, iar cățelușa a rămas în stație. Abia la coborâre și-a dat seama ce s-a întâmplat, s-a întors, dar n-a reușit să dea de urma ei. De atunci, o căutăm cu disperare amândoi și sunt convinsă că, dacă nu ar fi luat-o cineva, ea ar fi venit singură acasă. Am dat zeci de anunțuri la mica publicitate, am lipit afișe pe stâlpi și pe ușile blocurilori, am căutat-o pe pasaraela de la Poarta 2, am fost la oborul de animale, am întrebat vecinii dacă au văzut-o pe undeva, dar n-am primit nici un semn. Stăm și plângem amândoi, ca doi copii și ne întrebăm pe mâinile cui a ajuns, dacă este bine tratată? Disperarea mea este cu atât mai mare cu cât, din cauza acestei suferințe, starea de sănătate a soțului, dar și a mea, se agravează pe zi ce trece. Anul trecut, am fost cu ea în Germania, pentru că are și carnet internațional, și n-am pierdut-o, pentru ca să dispară de la doi pași de casa noastră! Rugămintea mea către cei pe mâinile căruia a încăput cățelușa noastră este să se îndure și să ne-o aducă acasă. Va face un gest pentru care îi vom fi recunoscători toată viața“ - ne-a povestit, cu lacrimi în ochi, Maria Elena Stoian, din Constanța, b-dul Ferdinand nr. 11, etaj 2, telefon 617703. Câinele are microcip Proprietara cățelușei este încrezătoare că, urmare acestor rânduri, cel care are cunoștință de această situație va lua legătura cu familia sa. Pentru identificarea mai ușoară a animalului, face precizarea că acesta are microcip în gât. În cazul în care câinele pierdut nu are la gât un medalion cu numărul de telefon al stăpânului, acesta este destul de greu de găsit. De aceea, se recomandă ca fiecare câine să poarte aceste însemne, care vor face ca misiunea persoanei binevoitoare să fie mult mai ușoară. Pe de altă parte, nu trebuie omis faptul că au apărut și în România cazuri de răpire a câinilor cu scopul declarat de a obține recompense de la stăpânii lor.