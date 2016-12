SEMNALE

„Sufăr ca un câine, cu opt coaste rupte, de anul trecut!“

Totul, din cauză că firma cu care are contract nu i-a eliberat, până astăzi adeverința care să ateste că este la zi cu plata contribuției pentru sănătate, astfel încât să i se facă intervenția chirurgicală de care are imperioasă nevoie În ziua de patru decembrie 2010, în timpul serviciului de pază pe care-l efectua, s-a ales cu opt coaste rupte și omoplatul distrus după ce a fost bătut măr de un hoț care încerca să fure bunuri din unitatea la care era angajat. Inițial, a fost transportat la spitalul din Medgidia, apoi trimis la Spitalul Clinic Județean de urgențe Constanța. Din păcate, deși medicii au stabilit că este nevoie de o intervenție chirurgicală, omoplatul fiindu-i grav afectat în urma loviturilor primite, au fost nevoiți să-l externeze, întrucât bolnavul nu a putut intra în posesia adeverinței de la locul de muncă, document care să ateste că firma i-a plătit contribuțiile pentru asigurarea de sănătate. „Mi-au pus un ghips, pe care îl am și acum, și m-au trimis acasă. Aveam niște dureri mari de tot, mă durea tot corpul. Acum, după atâta timp, cele mai mari dureri le am la mână. Trebuie neapărat să merg la Eforie, să mă operez, dar nu am nici adeverință, nici salariul nu l-am primit. Sunt singur în Mircea Vodă și nu are cine să mă ajute – ni s-a plâns Costache Boaru. Noroc că un fost coleg de salon de la spital s-a interesat de soarta mea și a sunat la dumneavoastră, la ziar. Dar este și dânsul imobilizat la pat și, chiar dacă vrea, nu poate să facă mai mult. Singura mea speranță este să primesc salariul și adeverința. Am nevoie de bani pentru șuruburi, ca să mă operez. Eu mă chinuiesc, iar hoțul nu dă la nimeni socoteală. Vai de cel care se îmbolnăvește în ziua de azi, pot să mor singur aici, nu interesează pe nimeni!”. Dosarul penal - prins într-un cerc vicios! Șeful Postului de Poliție Mircea Vodă, Ștefan Ion, ne-a explicat că în acest caz s-a deschis un dosar penal din oficiu, infractorul fiind localizat în Medgidia. Din păcate, cercetările au stagnat din cauză că victima nu a prezentat, nici până la această oră, certificatul de la medicul legist: „Numai pe baza certificatului de la Medicina Legală, care să ateste numărul de zile de îngrijiri medicale de care are ne-voie victima, vom putea să facem încadrarea reală a faptei. Și din punct de vedere uman, având în vedere situația disperată a victimei, și profesional, trebuie să găsesc o soluție de a-l duce pe acest om la Medicina Legală. Din nefericire, demersurile mele anterioare pe lângă conducerea unității nu prea au dat roade. Sper ca de acum încolo să fac mai mult, o să discut la nivelul conducerii”. Pentru a debloca situația și a continua cercetările în dosarul penal deschis în această cauză, șeful Poliției Mircea Vodă susține că va face demersuri pe lângă toți cei vizați, astfel încât să se iasă din acest cerc vicios. Mai mult, și-a expri-mat dezamăgirea că, din păcate, situațiile în care angajatorii fac tot felul de abuzuri și întorc spatele angajaților exact atunci când au mai multă nevoie s-au înmulțit în ultimul timp. Fiecare va trebui să răspundă însă în fața legii. Am încercat și noi, în nenu-mărate rânduri, dar nu am reușit să luăm legătura cu niciun reprezentant al firmei la care este angajat Costache Boaru. Le vom publica punctul de vedere oricând sunt dispuși să ni-l prezinte.