Substanţe anticăpuşe pentru câini

Veterinarul pe recepție

Substanțe anticăpușe pentru câini

Ştire online publicată Vineri, 03 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

„Sunt fericit că am primit în dar un Pitt-bul, mai ales că el este prietenul care mă însoțește zilnic în parc. Problema este că, în ultimul timp, am observat că atunci când ajunge acasă este plin de căpușe. Am încercat eu un tratament, dar fără rezultat. Rugămintea mea către dumneavoastră este să aflu cum pot să rezolv această pro-blemă. Vă mulțumesc anticipat, Silviu Geamăn, din Constanța". Doctorul veterinar Gheorghiță Mureșanu (S.C. GEO ANIMAVET SRL, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 33, Bl L19, sc. A, tel. 0241/62.98.98; 0341.415.777), vă recomandă să mergeți la o farmacie veterinară și să cumpărați o soluție numită "Romparasect" sau „Neostomosan". În primul caz (Romparasect), se diluează tot flaconul în 10 litri de apă și se pulverizează prin casă. Neostomosan-ul se diluează o fiolă la 1 litru de apă și se pulverizează, de asemenea, prin casă. Ambele variante sunt la fel de eficiente.