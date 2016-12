„Sub uniformă se ascunde şi bogatul, şi săracul…“

1

comunismul nu a inventat uniformele scolare; dar uniformizarea generala a societatii a fost atit de puternica, incat a devenit simbol. Apoi, uniformele interbelice erau diferite de la scoala la scoala. Reprezentau spiritul de corp. Si nu de putine ori baietii se luau la bataie doar daca vedeau uniforma altora. Prin uniforma unica, s-a pierdut spiritul de corp si s-a dezvoltat uniformizarea generala. In realitate, bogatii isi vor permite uniforme din materiale scumpe. Am vazut asta cu ochii mei in comunsim, cand copii celor cu dare de mina si pozitii inalte in societate veneau cu uniforme de stofa fina, de culoarea respectiva, si noi eram cu paturile alea "legale". Diferenta sarea in ochi mult mai preegnant. Si profii nu spuneau nimic. Erau copii lu.... Nedreptatea era si mai mare! Plus camasile... una e cea de matase, alta cea de poliester... In plus, parintii saraci, nu vor putea sa asigure o tinuta de joaca si alta de scoala. Iar daca au mai multi copii... Tinid cont de viteza cu care cresc copii, trebuie sa le schimbi uniforma anual sau bianual. Nu va dati seama ca asta e o mana cereasca pentru fabricanti? Si negustori? Se vor vinde -fortat- un mare numar de uniforme. Unde este avantajul saracilor? In fapt, trebuie sa se adopte formula care exista si in Occident: parintii decid daca se cumpara sau nu uniforme scolare si cum arata uniforma scolii. Cei cu bani isi vor trimite odraslele la astfel de scoli, cei fara, la scolile de cartier, care nu au uniforme. Ce atita tambalau? De ce tineti -neaparat- sa bagati pe gatul tuturor pirlitele alea de uniforme? Apoi, copii sunt pregatiti pentru viata reala, unde contrastele exista sau nu? Ii mintim ca toti suntem egali si trecem examenele pe ochi frumosi si bani si li se da nota mare daca se dezbraca in clasa sau se masturbeaza public? Hai sa vedem problemele reale ale invatamintului nostru (pornind de la salarizarea proasta si mita generalizata si oficiala) si sa lasam prostiile in pace!