Sub dictatura funcţionarului public?

Ne-a lovit stresul pe toti

In Bucuresti toata lumea striga "Jos Basescu" iar in Constanta psihologul de serviciu striga: "Jos Stresu' ! Nu stiu,toti stresatii sa apeleze la mine ! ".In anii '70-'80 a circulat un tren naveta intre Constanta si Cernavoda oras.Trenul pleca din Constanta la ora 05.30 dimineata.Se calatorea in general pe scara vagonului.Lumea muncea de dimineata pana seara in jurul orei 19-20,se muncea si sambata si duminica.Dar nu am auzit sa moara cineva calcat de stres pe calea ferata intre Cernavoda si Constanta.Azi incepem ziua la ora 9 dimineata,lucram 8 ore,avem weekend,avem halloween,dar ne omoara stresu'.Urmaream pe Discovery un documentar despre pilotii militari americani care zboara pe supersonice.La un moment dat,un tinar pilot spunea ceva de genul asta(aproximativ):toata viata am visat sa zbor,iubesc avionul,cand ajung cu avionul in nori simt ca innebunesc de fericire,si pe deasupra astia din armata americana imi dau si bani pentru distractia asta.Umor tipic american.In concluzie,cred ca unii isi gresesc meseria sau ajung din intamplare pe anumite posturi.Daca nu iubesti ceea ce faci sau daca nu cunosti bine o meserie,ai de ales intre doua variante.Prima varianta:muncesti in stres toata viata, ziua este lunga si viata este scurta.Varianta a doua:dai fuga sa te inscrii intr-un partid,in PSD,in PDL,PNL sau in PPDD,nu conteaza.Faci rost de o doctrina,de o bereta rosie,de un fular portocaliu,movuliu sau albastriu dar scapi de stres pentru tot restul vietii si pe deasupra statul iti mai da si o avere pentru distractia asta.