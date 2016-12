Strada Traian, tentaţia spărgătorilor de locuinţe

Strada Traian, tentația spărgătorilor de locuințe

Cufundată sistematic în beznă, strada Traian din Constanța a devenit, în ultimul an, raiul spărgătorilor de locuințe. Oamenii se simt ca „în mijlocul pădurii, sunt foarte mulți pomi!”, primăria le tot promite, de luni bune, că o să se rezolve problema iluminatului public, iar poliția „face și ea ce poate“.Sătui să suporte, de multă vreme, gestionarea defectuoasă a ilu-minatului public, locuitorii acestei străzi din buricul Constanței și-au strigat disperarea la redacția noastră. Nu au cum să trăiască liniștiți din moment ce atuurile hoților care bântuie prin zonă au crescut și mai mult de când a început anul școlar și ziua s-a micșorat. Administratorul blocurilor din zonă, Olivia Bertoldi, ne-a spus că strada este fără pic de lumină de o perioadă lungă de timp: „Nu mai funcționează practic niciun bec din dreptul Muzeului Marinei Române și în continuare, pe o porțiune foarte mare. Suntem disperați, au fost opt spargeri numai în blocul C1, dintre care patru spargeri foarte recent. Mai mult decât atât, cât e ziua de mare, în zonă își face veacul un grup de tineri, plus copii de o anumită etnie, care au reușit să spargă cu piatra geamul de la intrarea în bloc, un termopan mare, după care au fugit într-o mașină. S-a luat de unul din acești tineri un domn de la scara trei, iar a doua zi i-au furat capacele de la roțile mașinii. Ne e frică să le spunem ceva și ziua. Iar noaptea, fără pic de lumină în zonă, spărgătorii au cale liberă. Zici că ești în mijlocul pădurii, e beznă profundă, plus foarte mulți pomi, suntem disperați, fiecare ne pasează de colo-colo, de la primărie ne tot spun că o să se rezolve, poliția face și ea ce poate… Eu înțeleg că sunt probleme și mai grave, dar și si-tuația noastră tot gravă poate fi numită. Am mai che-mat poliția, le-a dat amendă… dar nu par speriați”.Hoțiile se țin lanț și ziuaOlivia Bertoldi ne-a mai spus că nu mai devreme decât vinerea trecută, dimineața, pe la ora 6,00, strecurându-se printre gratiile curbate de la balcon, hoții au pătruns într-un apartament de la parter, unde se aflau o bătrână împreună cu nepoata ei: „Fata i-a simțit, hoțul a lovit-o, apoi a furat un laptop, telefoane mobile și alte bunuri. Spuneți și dumneavoastră ce poți să faci în condițiile astea? E un dezastru! Dacă nu era beznă, poate n-aveau curaj să intre peste oameni la ora aia! Alți hoți s-au urcat pe grilaje până la etajul întâi și au furat o grămadă de lucruri dintr-un apartament”. Un alt locuitor din zonă, care ne-a rugat să nu-i dăm numele de teamă că ar putea fi luat în colimatorul hoților, ne-a spus că, zilele trecute, în dreptul blocului B2, tot de pe Traian, în plină zi, aceiași indivizi dubioși au smuls bijuteriile de la gâtul a două femei care circulau liniștite pe stradă. În altă zi i-a fost dat să vadă cum alți indivizi, la fel de dubioși, agresau o tânără, pe care au tras-o de păr până aproape de intrarea în bloc, profitând că nu era nimeni în zonă: „Pe sectorist l-am văzut decât o singură dată, la o reclamație a unui vecin, nu prea vin să patruleze…”.Degeaba sunăm la Luxten!„Am sunat de nenumărate ori la Luxten, la 0241.55.46.46, număr dat de cei de la Informare Cetățeni din Primărie. Nu mi-a răspuns nimeni, nici nu mai țin minte numărul apelurilor. Din cauza asta sunăm numai la primărie, e adevărat, se înregistrează plângerea! Am im-presia că e vreo defecțiune mare pe cablul lor, nu știu, ce știu e că trebuie s-o rezolve odată ca lumea. E pericol mare în primul rând la blocul C1, aici au intrat cei mai mulți hoți“ - ni s-a plâns o altă locatară. Am încercat să aflăm un punct de vedere din partea SC Luxten Lighting Constanța, însă nu ne-a răspuns nimeni, deși am sunat de nenumărate ori la 0241.554646, număr dealtfel confirmat de Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei (cu recomandarea de a insista, lucru pe care l-am făcut, dar fără niciun rezultat). Speranța oamenilor este că reprezentanții firmei care administrează iluminatul public vor citi aceste rânduri și vor dispune efectuarea, cât mai repede cu putință, a remedierilor necesare, astfel încât să-i scoată, pentru totdeauna, din bezna care le face rău de atâta timp.Recomandarea PolițieiAgentul principal Gabriel Che-lariu, de la Secția III Poliție, secție la care este arondată această stradă, recomandă locuitorilor zonei ca exact în momentul în care observă grupuri suspecte de persoane să anunțe fie la această unitate de poliție (la telefon 0241/502605), fie la 112: „Sunt multe solicitări pe această rază, de aceea este necesar ca oamenii să ne sune ori de câte ori observă ceva dubios, ca să putem interveni la timp”.