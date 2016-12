Strabismul, musai tratat până la şase ani?

Medicul de gardă

Strabismul, musai tratat până la șase ani?

„Copilul meu, cu vârsta de cinci ani, se uită încrucișat. Mi s-a recomandat să-l operez neapărat până când împlinește șase ani. Dar eu am o mătușă care s-a operat la 41 de ani de strabism, de ce trebuie să chinuiesc un copil așa de mic?” (Mioara Trandaș).Niciun copil cu vederea încrucișată nu trebuie neglijat pe motiv că este prea mic (poate fi și sugar), fiindcă ochiul deviat are nevoie de o lentilă corectoare, pentru ca vederea să fie rapid recuperată. Așadar, cel târziu la trei ani trebuie dus la un consult oftalmologic. Potrivit dr. Anca Sima, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, dacă micuțul nu primește lentila de care are nevoie la timp, afecțiunea se complică. Strabismul, cunoscut în popor și sub denumirea de vedere încrucișată, apare când mușchii oculari nu mai funcționează în parametri normali, astfel că mișcările ochilor nu mai pot fi coordonate. În general, sunt afectați copiii. Referitor la adulți, strabismul apare brusc, este diferit de cel al copiilor (adultul vede dublu) și poate semnala o problemă neurologică, de aceea este considerat o urgență.