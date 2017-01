Psihologul te ajută

Stimularea gândirii pozitive

Specialiștii definesc gândirea pozitivă ca pe o atitudine care permite omului să descopere mai ușor părțile bune ale unei situații și să găsească mai repede soluții optime la problemele cu care se confruntă. Simplele observații, dar și cercetările științifice, arată că oamenii care gândesc pozitiv se descurcă mai bine în situații grele, au o mai mare capacitate de efort fizic și intelectual, rezistă mai bine la situații stresante și chiar la îmbolnăviri și obțin rezultate superioare față de cei care văd totul în negru. „Mama este tare supărată că nu vreau să mă mărit. De fapt, după ce am ratat partide bune, acum nu mai am nici un chef să-mi pun pirostiile, mai ales că toate prietenele mele sunt divorțate. Problema care mă frământă este, însă, alta: de la un timp, am început să mă simt foarte singură și să văd totul numai în negru. Colac peste pupăză, am început să am probleme și la serviciu. Tot ce îmi doresc este să îmi recapăt optimismul și să gândesc pozitiv, așa cum am făcut, în general, până acum. Este un motiv pentru care am nevoie de ajutorul unui psiholog. Vă mulțumesc pentru înțelegere și felicitări pentru susținerea acestei rubrici.“ (Diana H., 36 ani, din Constanța) Psihologul Speranța Băcană recomandă cu căldură cartea Verei Peiffer, licențiată în Psihologie și cu diplomă de hipnoterapie analitică în Anglia. Autoarea practică hipnoterapia analitică și psihanaliza în cabinetul său propriu din Londra (în societățile occidentale avansate este normal), iar la London Bussiness School conduce grupuri de studiu axate pe cercetarea modalităților de înlăturare a stresului și promovare a gândirii pozitive. Este membră a Asociației Internaționale a hipnoanaliștilor, cu sediul în Anglia. Ca o demnă urmașă a școlii psihanalitice engleze, autoarea consideră că, pentru a ne schimba, trebuie să acționăm asupra subconștientului, selectând gânduri noi, pozitive, cu care să ne alimentăm, repetat și sistematic, conștientul. Aceste gânduri vor prinde rădăcini în subconștient, în vreme ce gândurile rele și negative ne vor afecta negativ viața. Calitatea gândurilor determină calitatea vieții Dacă, în mod normal, emoțiile negative duc la gânduri negative, reciproce, ideile negative conduc la emoții și dorințe negative. Nu degeaba specialiștii atenționează cu următorul dicton: „Calitatea gândurilor determină calitatea vieții!”. A fi pozitiv înseamnă a fi deschis și prietenos! Tot această autoare, psihologul mai citează: „Semnalele pe care le emitem către ceilalți se întorc la noi ca un bumerang“. Sau, pe românește spus: „Bine faci, bine găsești!“. Ca o regulă de aur a acestei teorii este că avem o datorie față de noi înșine, anume de a veghea la bunăstarea noastră interioară. Pur și simplu, trebuie să alegem să fim fericiți, fără a ne umple mintea cu gânduri negre, pentru că necazurile oricum vin peste noi. Tot această autoare mai spune că este de maximă importanță să-ți porți singur de grijă și să te străduiești să fii fericit. Desigur, de-a lungul întregii cărți, veți descoperi singuri ce vă face fericiți și cum puteți, cu instrumentele pe care le dețineți, să vă îmbunătățiți viața. Este absolut esențial să vă împăcați cu propria persoană și să vă învățați, la nevoie, să fiți singuri, lucru care nu întotdeauna este trist.