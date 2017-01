Staţi la bloc? Iată când nu vă puteţi branşa la gaze

Stați la bloc? Iată când nu vă puteți branșa la gaze

Ştire online publicată Joi, 06 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Racordarea la sistemul de distribuție gaze naturale presupune parcurgerea mai multor etape. Dacă solicitanții stau la bloc, iar majoritatea locatarilor nu-și exprimă acordul, pot apărea blocaje.Având în vedere că trecerea la sistemul de încălzire pe gaze presupune costuri, pentru unii greu de suportat, mai mulți locatari sunt de părere că ar trebui reevaluat procentul privind acordul locatarilor cu instalarea coloanei de gaze pe casa scării. Acesta este, în prezent, de 50% +1 din totalul locatarilor de pe respectiva scară: „Anul trecut am format un grup de inițiativă, să-i zic așa, apoi am început formalitățile pentru gaze pe scara blocului. Ne tot chinuim să convingem oamenii… nu prea sunt bani. Ca să ne facă lucrarea, Congaz ne cere un tabel semnat de 50 la sută plus unu dintre locatarii de pe scara noastră, iar la noi, abia au semnat 40 la sută. Înțeleg că peste tot sunt reguli care trebuie respectate, și la firma unde lucrez eu, tot pe bază de reguli se acționează. Nouă ni se pare că acordul majorității e ceva mai mult teoretic, din moment ce, după ce se obține, și un singur locatar se poate branșa la gaze, dacă nu-și permit toți, financiar, să-și schimbe sistemul de încălzire. Suntem de părere că s-ar putea face un amendament și să se mai reducă din acest procent, 40 la sută credem că e mai rezonabil. Așa cum la casă, e suficient acordul proprietarului, și la bloc trebuie coborâtă ștacheta. Observăm că e o modă să se dea amendamente la anumite legi și rugăm să se țină cont și de sugestia noastră. Noi zicem că se bazează pe realitatea zilelor noastre, când între voință și putință calea e din ce în ce mai lungă!”.Reglementări pentru asociații de proprietariDacă stați la bloc, pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale, potrivit reglementărilor Congaz, vă sunt necesare mai multe documente. La toate aceste acte, însă, reglementările ANRE cer să se atașeze și un tabel nominal cu 50% +1 din locatarii care sunt de acord cu instalarea coloanei de gaze pe casa scării, existând un formular tipizat în acest sens. Iată și celelalte documente care trebuie depuse la același dosar: a) copie după hotărârea judecăto-rească de constituire a Asociației de proprietari, în 2 exemplare (un exemplar ștampilat pe fiecare pagină colț dreapta sus, semnat de președinte, cu mențiunea „conform cu originalul”; b) certificat de înregistrare fiscală în dublu exemplar (unul ștampilat, semnat de președinte și scris „conform cu originalul”); c) schema componenței blocului și un tabel cu toți proprietarii, cu precizarea numărului de apartamente, a tipului receptorilor solicitați și numărul lor; d) acord pentru branșament gaze naturale și amplasare P.R.M. – formular tipizat.De precizat că la depunerea cererii se va achita tariful de analiză și elaborare a acordului de acces, în valoare de 37,20 lei.Reguli și pentru persoane fiziceDacă acordarea accesului la sistemului de distribuție a gazelor naturale este solicitată de o per-soană fizică, la dosarul cu documentele necesare trebuie să se atașeze și acordul notarial al proprietarului imobilului, după caz (dacă deținerea spațiului/imobilului se face în baza unui contract de închiriere sau comodat). De asemenea, dacă situația o impune, este necesar și acordul coindivizărilor. Așadar, reglementările sunt stabilite în funcție de clienți (asociații de proprietari, persoane fizice sau persoane juridice). Rămâne de văzut dacă ANRE ar putea reevalua condiția privind acordul locatarilor, sugerată de cititorii noștri.Florica ZDRU