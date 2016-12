Stabilirea invalidităţii - la mâna medicilor experţi

Stabilirea invalidității - la mâna medicilor experți

Nu spunem o noutate: o mică neatenție sau o simplă căzătură a copilului mic, lăsat să se joace nesupravegheat prin casă, pe stradă sau prin parc, să alerge sau să se cațere în copaci, ar putea avea urmări dramatice și asupra vederii. O dovedesc nenumăratele accidente suferite de mii de copii lăsați de capul lor, fie și câteva clipe. Pentru a evita astfel de episoade nefericite, oftalmologii recomandă părinților să se preocupe din timp de sănătatea copiilor și să fie extrem de atenți la cele mai mici semne care ar putea avertiza asupra unui defect de vedere. Mai mult, îi atenționează că problemele netratate la timp se corectează mai greu sau, iar în cele mai complicate cazuri, chiar deloc. La fel de adevărat este că tulburările de vedere la copii sunt mai greu de depistat din cauză că ei nu se plâng niciodată că nu văd bine. Alin Ene (21 de ani), din Constanța, și-a pierdut, treptat, vederea la ochiul drept, pentru că părinții nu au fost suficient de atenți la evoluția sănătății sale după ce, la vârsta de 11 ani, a căzut dintr-un copac. „Cred că nu există copil care să nu fi căzut dintr-un copac, și eu am căzut de nu știu câte ori când eram mică, dar n-am rămas cu nici un fel de urmări de sănătate. Niciodată nu m-aș fi gândit că băiatul meu o să aibă așa un mare ghinion după o căzătură, de care nici nu s-a plâns – ne-a povestit Alina Ene. Nenorocirea este că nici el nu și-a dat seama că vede mai greu cu ochiul drept după căzătură. Abia după vreo doi ani, și eu, și soțul ne-am dat seama că are probleme, că prea strânge ochii și l-am dus la doctor. Acum poartă o proteză oculară din material plastic. M-am adresat dumneavoastră pentru că aș vrea să știu dacă are dreptul la pensie de handicap și la ce grad de handicap poate fi el încadrat în situația în care se află? Vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere și vă doresc sărbători fericite!”. Decizia aparține Comisiei de expertiză Potrivit legii, încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisă de medicul expert al asigurărilor sociale. De aceea, va trebui ca băiatul dumneavoastră să se prezinte în fața Comisiei județene de expertiză a persoanelor cu handicap (str. Decebal nr. 22, telefon 0241/480851, Constanța). Apoi, în baza certificatului emis de această comisie, vă veți adresa Casei Județene de Pensii, care, în funcție de verdictul comisiei de expertiză, realizează pensionarea. Beneficiază de pensie de invaliditate elevii, ucenicii și studenții care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă datorită accidentelor sau bolilor profesionale survenite în timpul și din cauza practicii profesionale, dar și asigurații care și-au pierdut capacitatea de muncă datorită unei boli obișnuite sau unor accidente care nu au legătură cu munca, dacă îndeplinesc stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta. Semnele problemelor oftalmologice Pentru a nu se ajunge la situații dramatice, medicii atrag atenția părinților să apeleze imediat la sfatul unui oftalmolog dacă observă la copiii lor unul dintre următoarele semne: l copilului i-a intrat ceva în ochi sau sub pleoapă: un fir de păr, de praf, o insectă etc, ce nu pot fi îndepărtate cu ușurință l are dureri evidente și dificultăți la privit l dacă observați o tăietură sau o pleoapă zgâriată sau ruptă l un ochi nu se închide și nu se mișcă la fel de bine ca celălalt l pupila are o mărime sau o formă neobișnuită l albul ochiului, din jurul irisului, este plin de vinișoare de sânge și e foarte iritat.