Spovedania pe internet, o nouă "fiţă" sau "o ţeapă"?

Spovedania pe internet, o nouă "fiță" sau "o țeapă"?

Circulă vorba că ar fi apărut o nouă formă de spovedanie, cea online, care ar scuti credinciosul să se mai deplaseze la Sfânta Biserică.Arhiepiscopia Tomisului este categorică: Spovedania se face în fața preotului, nicidecum a unei… mașini, deci mărturisirea pe net este o mare înșelătorie!Despre spovedanie se spune că este o taină sfântă, o mărturisire extrem de importantă pentru credincios, mărturisire ce nu trebuie, sub nicio formă, dezvăluită de preotul duhovnic. Având în vedere că ne aflăm în Postul Crăciunului, majoritatea celor care au postit și doresc să se împărtășească trebuie să-și mărturisească… păcatele. Preoții spun că toate păcatele spovedite sunt iertate de Dumnezeu prin intermediul duhovnicului. Apoi, trebuie uitate și, mai ales, nerepetate, pentru ca de la o spovedanie la alta să se vadă o evoluție în plan spiritual.Impostori, cât vezi cu ochii!Așadar, una din marile datorii duhovnicești, atât ale monahilor, cât și ale creștinilor, este spovedania sau mărturisirea păcatelor. După cum ne-a explicat părintele paroh Vasile Vasile, de la Parohia Cuvioasa Parascheva din Năvodari, trebuie să știm, mai întâi, că toți greșim înaintea lui Dumnezeu, unii mai mult, alții mai puțin. Acest lucru ni-l arată și Sfânta Scriptură: „Toți multe greșim. Iar de vom zice că păcat nu avem, pe noi înșine ne înșelăm și adevărul nu este în noi; iar dacă ne vom mărturisi păcatele, credincios și drept este Dumnezeu, ca să ne ierte nouă păcatele și să ne curățească pe noi de toată întinăciunea și nedreptatea. Dacă mi-am mărturisit cu căință și cu pregătirea cuvenită și m-am spovedit curat, preotul, numai dacă a pus mâna pe cap și a zis: «Dumnezeu să te ierte!», păcatele mele s-au ridicat!”. Deci este foarte clar că spovedania trebuie să se facă în fața preotului!Din păcate, există și persoane care, în necunoștință de cauză, se supun riscului de a apela la servicii religioase promovate online sau prin mica publicitate (spovedanie, acatiste etc.) de către impostori care, potrivit Patriarhiei Române, administrează pagini de internet ce oferă servicii religioase fără să-și arate adevărata identitate, urmărind doar câștigul material.„Eu mă consider o persoană credincioasă. De trei săptămâni țin post și aș vrea să mă împărtășesc. Ultima oară m-am spovedit acum doi ani, tot de Crăciun, era o aglomerație ce nu s-a văzut, mi s-a părut o formalitate, preotul punea aceleași trei întrebări scurte la toți, era ceva pe bandă rulantă. Vă spun sincer, am avut un gust amar, altfel știam eu că se face spovedania. Anul ăsta vreau să mă împărtășesc și am auzit, chiar la televizor, că pot să mă spovedesc pe internet. Cum pot eu să-i dovedesc preotului asta? Sau e o țeapă ca atâtea altele din Românica noastră? Dacă ar fi ceva corect, ne-ar ajuta pe cei ocupați să ne spovedim mai des!” (Diana Tinu). „Sunt site-uri întregi care primesc acatiste, mai nou, poți să te și spovedești în fața calculatorului. O fi ceva, că s-a dat și la televizor, dar n-am prins toată știrea? Oamenii ăștia au firme, plătesc impozite? Biserica de ce nu ia atitudine? Bănuiesc că nu încurajează așa niște fițe! Dacă e pe bune, se îndepărtează oamenii de Biserică și ar fi păcat, multor oameni, atât le-a mai rămas, Biserica!” (Loredana Bebe).O mare înșelătorie!Părintele Călin Gavrilaș, consilier media în cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, ne-a spus din start că nu are cunoștință să existe, oficial, forma de spovedanie online. Cât privește taina spovedaniei, aceasta este cu adevărat sfântă, nu poate fi dezvăluită și, ca atare, trebuie să se săvârșească: „Nu-mai în fața preotului, nicidecum în fața unei mașini. Biserica nu acceptă așa ceva și categoric este vorba despre o mare înșelătorie! De aceea, Biserica recomandă credincioșilor, mai ales în perioada postului, să meargă să se spovedească în fața preoților și să nu agreeze spovedania online!”.Cât privește punctul de vedere al Patriarhiei Române, aceasta condamnă formele de impostură și înșelăciune de pe internet prin care se fac oferte de spovedanie sau acatiste.Ce spun studiilePotrivit ultimelor statistici, aproape 75 la sută dintre români merg la biserică de Crăciun, însă numai 33 la sută se spovedesc. Alți 41 la sută recunosc că nu au acest obicei, iar 21 la sută dintre români se declară nehotărâți în a-și mărturisi păcatele în fața preotului.