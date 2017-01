Spălătoriile de haine, o afacere cu năbădăi?

La prima vedere, spălarea, curățarea, vopsirea hainelor etc. pare o afacere simplă. Puțini sunt cei care știu însă ce se ascundeîn spatele acestei activități și la ce arsenal de șicane se pot preta „clienții abuzivi“. Pentru a nu fi „terorizați“ pe nedrept, reprezentanții spălătoriilor cer autorităților să rezolve problema etichetelor false.Ca tuturor operatorilor econo-mici dealtfel, și curățătoriilor chimice le revine obligația de a pres-ta servicii de calitate ireproșabilă, iar dacă lucrurile predate la spălat se deteriorează din vina lor, clienții sunt despăgubiți. Deși există articole preluate pe răspunderea clientului, fie din lipsa etichetelor, fie din alte criterii obiective, mulți clienți ignoră că și-au lăsat acolo hainele de bună voie și nesiliți de nimeni și, dacă au o cât de mică nemulțumire față de calitatea curățării, recurg la un arsenal întreg de șicane, spre disperarea prestatorilor serviciului respectiv, care, și în aceste condiții, sunt reclamați la OPC și chiar la Poliție.Un adevărat circ!Cristian Ionescu a demarat o asemenea afacere încă din anul 1997, când pe piața constăn-țeană existau numai spălătorii de stat. Chiar dacă începutul a fost anevoios, în ciuda tehnologiei moderne de care a dispus încă de la început, a reușit să depășească dificultățile și să creeze o firmă recunoscută pe piață. Iar pentru ca și cel mai cârcotaș client să fie mulțumit și pentru a ține pasul cu tehnologiile moder-ne, a urmat cursuri în Italia, astfel încât, pe baza experienței acumulate, să poată… ghici compoziția materialului și modul de curățare acolo unde nu există etichete sau acestea „se bat cap în cap!”: „Eu sunt un cititor con-secvent al ziarului Cuget Liber și după ce am citit articolul «Răspund curățătoriile dacă hainele clienților ajung franjuri?», apărut la data de 14 februarie, m-am gândit că este o bună oportunitate ca și noi, cei din această breaslă, să le facem cunoscut cititorilor acestui ziar foarte cunoscut unele lucruri. Desigur, nu pentru a ne victimiza, ci pentru a atrage atenția asupra abuzurilor greu de imaginat la care se pretează unii clienți, culmea, fără motive întemeiate”.Bărbatul ne-a povestit că în ciuda bunelor intenții și a profe-sionalismului tuturor angajaților, nu duc lipsă de clienți cusurgii, care caută hibe și acolo unde nu există, apoi amenință că vor da personalul pe mâna oamenilor legii, creând adevărate scandaluri.Etichetele false, adevărata problemă!Prevalându-se de experiența acumulată, cititorul nostru a dorit să-i informeze, pe această cale, și pe cei care nu știu, că, în mod normal, orice articol de îmbrăcăminte etc. ar trebui să aibă două etichete, una care să arate ce compoziție are materialul și cea de-a doua privind modul de curățare. Din păcate, pe piață se vând multe articole, fie cu două etichete care se bat cap în cap, fie numai cu o singură etichetă sau deloc, fie cu etichete false: „Cele două etichete trebuie să corespundă, când, de exemplu, compoziția este preponderent din lână și îi dai apă la curățare, se deteriorează imediat, iar noi, dacă ne luăm după înscrisuri, ar trebui să băgăm articolul în apă și l-am terminat. Și invers, există materiale care, potrivit etichetei, suportă spălare chimică, iar dacă noi facem asta, lucrurile devin casante. De aceea experiența și profesionalismul sunt decisive pentru a nu strica lucrurile oamenilor. Să știi să depistezi corect o fibră, astfel încât modul de curățare să fie cel adecvat”.Pentru a nu fi șicanați pe ne-drept, reprezentanții spălătoriilor cer autorităților să rezolve problema etichetelor false, care constituie o frână în derularea activității.Scandal monstru din orice fleac!C. Ionescu nu este singurul care a dorit să atragă atenția asupra tertipurilor unor clienți la care aceștia recurg numai pentru că le place scandalul. Din discu-țiile avute și cu alți reprezentanți de spălătorii, care au preferat anonimatul, rezultă că mulți clienți duc special la curățat haine cu defecte mai ascunse, care, dacă nu sunt depistate la predare și nu apar pe bonul de comandă, sunt un motiv pentru a cere despăgubiri: „Sunt accesorii la care nu se dau garanții și de unde să știm noi, ca și prestatori de servicii, dacă rezistă la spălat sau nu? Până și pentru o cheiță de la fermoar fac scandal monstru, urlă că i-am nenorocit, că le-am distrus viața, cer fermoarul original! Alții cer despăgubiri pentru că fermoarul le-ar mirosi a coclit. Și e vorba despre articole de serie, cu fermoare de serie. Ne poartă pe drumuri la Protecția Consumatorului, ne toacă nervii, fac scandal în fața clienților, nu e deloc simplu. Din fericire, eforturile noastre sunt răsplătite de clienții civilizați”.De la o altă spălătorie ni s-a spus că o clientă a depus plângere la poliție, pe motiv că a fost discriminată, din moment ce nu i s-a primit la curățat o haină din blană, uitând să spună că acest tip de articole se curăță numai pe răspunderea clientului. Iar lista șicanelor ar putea continua…