„Soţul nu se răcoreşte dacă nu mă muşcă până la sânge!”

Din ciclul: „Dragoste cu năbădăi!”

„Soțul nu se răcorește dacă nu mă mușcă până la sânge!”

Mușcată frecvent de soț, din prea multă dragoste, o tânără s-a ales cu câteva infecții bacteriene grave și consideră că femeile n-ar trebui să tolereze astfel de comportamente din partea partenerilor, chiar dacă o fac din iubire. După mușcăturile de câini și pisici, mușcăturile umane se află pe locul trei ca gravitate și frecvență. Asta, în condițiile în care specialiștii precizează că majoritatea cazurilor nu sunt raportate, din tot felul de motive, preferându-se autoîngrijirea la domiciliu și apelarea la medic doar atunci când apar complicațiile grave. „Îmi este rușine de crăp, dar nu știu ce să fac, nici părinților nu pot să le povestesc, de aceea m-am gândit să vă cer dumneavoastră ajutorul. Sunt căsătorită de trei ani, îmi iubesc foarte mult soțul, ne împăcăm foarte bine, ne-am propus să facem un bebe, însă avem o problemă care a început să ne dea bătăi de cap. Chiar dinainte de a ne căsători, soțul meu avea obiceiul să mă muște în diferite părți ale corpului până îmi dădea sângele. Noi ne iubeam, iar durerile, sincer vă spun, nu prea le simțeam. Și-a păstrat obiceiul ăsta, cu toate că mi-a promis că renunță, dar nu se poate abține. Problema e că după mușcături repetate m-am ales cu câteva răni care mi s-au infectat rău de tot. Acum am niște dureri îngrozitoare și mă tratez cu antibioticele pe care mi le-a recomandat o farmacistă, fără să vadă ce buboaie purulente am, pentru că sunt și într-o zonă delicată, vă dați seama! Îmi este rușine să merg la medicul de familie cu așa ceva, mai ales că ne cunoaștem de mulți ani. Soțul nu este de acord să batem toba cu intimitățile noastre și e sigur că antibioticele o să rezolve infecția. Vă rog mult să mă scuzați că am îndrăznit să vă deranjez cu așa ceva pe dumneavoastră, dar citesc Cuget liber și am observat că cititorii vă cer ajutorul în tot felul de chestii. Eu cred că și problema mea e importantă și aș vrea să aflu care sunt riscurile pentru sănătate, dacă ele există, din cauza mușcăturilor omului. Cu mușcăturile animalelor știu care e treaba. Văzând că soțul nu se răcorește dacă nu mă mușcă până la sânge, i-am dat avertisment că dacă nu renunță la obiceiul ăsta, o să-mi fac bagajele. Deocamdată suntem supărați, nu știu ce va urma. Vă mulțumește din suflet și vă cere încă o dată scuze o tânără de 28 de ani, care ține la căsnicia ei, dar simte că așa nu mai poate continua!”. Saliva conține milioane de microorganisme Că nu este de glumit cu infecțiile produse de mușcăturile umane o confirmă și medicul primar Marin Smarandache. Pentru a înțelege gravitatea situației, specialistul ne-a explicat că infectarea bacteriană a plăgii produse prin mușcătura omului se datorează conținutului foarte bogat în germeni al salivei umane. Astfel, un mililitru de salivă conține circa o sută milioane de microorganisme din aproape 200 de specii diferite. Tocmai de aceea, mușcăturile umane se clasează pe al treilea loc, ca gravitate, dar și ca frecvență, după cele ale câinilor și pisicilor. Consecințe grave De regulă, rănile tegumentare provocate prin contactul direct cu cavitatea bucală și în mod special cu dinții, fie prin mușcături accidentale, fie prin mușcături cu intenție, sunt răni de tip special, a căror gravitate nu este luată în calcul de oameni, care se și tratează - dacă se tratează! – superficial. „Am întâlnit, în cariera mea, persoane - și nu puține! - care lăsau rușinea la o parte și îmi cereau ajutorul, pentru că infecțiile se agravau, făceau febră etc. Din păcate, veneau în ultima clipă și tot din motive de pudoare. Le recomand celor care se află în astfel de situații să nu se joace, pentru că nu e vorba doar de niște infecții, ci și de posibilitatea de a se molipsi de la partener cu o serie de boli foarte grave!” – a precizat medicul, care ne-a prezentat și lista bolilor cu transmitere prin mușcăturile umane: tuberculoză, tetanos, hepatita C, hepatita B, sifilisul, chiar și HIV. Chiar dacă urmările nu sunt întotdeauna atât de grave, datorită faptului că dantura umană nu este foarte ascuțită, totuși, dacă mușcăturile se produc în zone sensibile (urechi, nas, organe genitale), lucrurile se pot complica, specialistul precizând că aceste incidente apar urmare a unor comportamente ce țin de violența domestică, dar și a agresiunilor sexuale sau a unor accidente asociate crizelor epileptice. Întrucât circa 15 la sută din totalul acestor leziuni se infectează, este nevoie ca tratamentul (care se raportează la gravitatea leziunii) să fie corect și prompt aplicat, pentru a evita extinderea infecției locale. Primul ajutor la domiciliu este și el extrem de important și constă, în lipsa unor dezinfectante speciale, în curățarea rănii cu apă și săpun din abundență, urmată de aplicarea locală de gheață (gheața se pune într-un prosop curat, nu direct pe rană). Este interzisă aplicarea unor creme preparate în casă, specialistul fiind singura persoană care poate recomanda administrarea unui anume antibiotic.