Soţia îşi poate moşteni soţul mort în timpul divorţului?

Soția își poate moșteni soțul mort în timpul divorțului?

După 14 ani de căsnicie, au hotărât, de comun acord, să se despartă. Chiar în intervalul desfășurării procesului de divorț, soțul a încetat din viață. Soția se întreabă dacă mai are calitatea de soție supraviețuitoare și, implicit, de moștenitoare?Legea spune că și în situații de acest gen, dreptul soțului supra-viețuitor de a-l moșteni pe cel decedat este garantat, având în vedere că nu există o hotărâre de divorț definitivă.Moștenirile se lasă cu dispute care mai de care în cele mai multe cazuri, darămite în situații atât de sensibile! Totuși, degenerarea lucrurilor ar putea fi evitată cu puțin interes al părților implicate pentru ceea ce spune legea. Din păcate, unii preferă să dea frâu liber antipatiilor, în loc să ceară ajutor de specialitate. "Nu degeaba se spune că un necaz nu vine niciodată singur. Soțul m-a obligat să-mi dau semnătura pentru divorț după ce 14 ani am împărțit și bune, și rele. Soacra mea, pe motiv că i-a dat o grămadă de bani soțului ca să-și cumpere apartamentul, trecut pe numele amândurora, mă somează să ies din casă. Așa este, și-a ajutat băiatul atunci, dar nu era obligația ei de mamă s-o facă? Eu trebuie să ajung în stradă? Și eu am muncit în casa asta. Problema e că n-am avut niciun copil împreună, iar soacra mea e de neoprit și pe motiv că eram în divorț, iar eu mi-am dat semnătura. Învățați-mă și pe mine ce să fac, mai există și alte bunuri ale noastre, deocamdată refuz să ies din casă, am schimbat și yala, dar scandalul e mare, mă somează că-mi aduce executorul la ușă, n-ați văzut așa ceva!" (Lora Tișcan).Cu legea la înaintareEste adevărat că sunteți ne-voită să traversați o perioadă delicată, însă dincolo de resentimentele personale, în astfel de situații, legea este cea după care trebuie să vă ghidați. Totul, din cauză că din punct de vedere juri-dic, singura modalitate de desfa-cere a căsătoriei este divorțul, însă abia după ce instanța a dat o hotărâre definitivă în acest sens. Pe cale de consecință, chiar dacă soțul dumneavoastră ar fi decedat și cu o zi înainte de pro-nunțarea unei hotărâri definitive în procesul de divorț, tot ați fi avut calitatea de soție supravie-țuitoare, cu drepturile aferente la moștenire. Așadar, puteți cere dezbaterea succesiunii la notar. Ideal ar fi s-o faceți în termen de șase luni, pentru evitarea unor taxe mai mari. Cât privește cotele de moștenire la care aveți dreptul, potrivit consilierului juridic Carmen Gigică, dacă după defunct au rămas atât moștenitori legali (părinți, copii, frați, nepoți), cât și soț supravietuițor, dumnea-voastră veți fi chemată la moș-tenire alături de oricare dintre ei și veți moșteni un sfert din totalitatea bunurilor existente. Puteți rămâne în casăReferitor la posibilitatea de a locui în continuare în casa dumneavoastră și a soțului decedat, după cum arată actele de proprietate, legea este tot de partea dumneavoastră. Asta, dacă nu aveți o altă locuință care să facă parte tot din bunurile moștenirii, în care să vă puteți retrage. Atitudinea ostilă a soacrei dumneavoastră se bazează, probabil, pe faptul că legea arată că oricare dintre moștenitori poate cere restrân-gerea dreptului de abitație dacă locuința nu este necesară în întregime soțului supraviețuitor sau îi pot oferi un alt spațiu locuibil corespunzător. Dreptul de abitație se stinge însă la partajul cu ocazia succesiunii, dar nu mai devreme de un an de la data deschiderii moștenirii la cabinetul unui notar public. În schimb, soacra dumneavoastră ar fi avut tot dreptul să vă evacueze din locuința ocupată cu fostul soț dacă dânsa ar fi fost proprietara de drept.În concluzie, aveți tot dreptul să demarați procedura de succesiune, în calitate de soție supraviețuitoare, indiferent de ceea ce spun ceilalți moștenitori.