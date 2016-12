SOS!!! Constanţa rămâne fără verdeaţă, iar primăria nu face nimic!!!

VOX POPULI

SOS!!! Constanța rămâne fără verdeață, iar primăria nu face nimic!!!

Gh. Dumitru, Aida Manea, Cristian Aldea și Veronica Lungu, din Constanța, nu doresc să fie acuzați de construirea unui scenariu fals, însă impresia lor este că, deși pericolul ca orașul nostru să rămână fără verdeață nu este tocmai nou, anul acesta „indiferența, probabil cu… intenție, a autorităților locale”, pare să fi atins apogeul. Gardurile vii ale Constanței - lăsate… deliberat să moară Mai mult, impresia lor este că gardurile vii, de exemplu, sunt lăsate deliberat să se usuce, pentru ca la primăvară „preocupați de estetica orașului, primarul și acoliții săi să mai tragă un tun, comandând refacerea acestora, care ar fi putut - și mai pot fi încă - salvate printr-o singură stropire cu insecticid și, eventual, udare” (Gh. Dumitru). Chiar și în situația în care acest fenomen s-ar datora secetei, tot primăria ar fi trebuit să ia măsuri preventive. „Problema este însă că uscarea acestor garduri vii nu se datorează lipsei de apă, ci atacului unor musculițe albe, foarte mici, care au invadat soiurile respective de copăcei!”. Primăria, la apel! Pentru ca suspiciunile lor să fie lămurite, cititorii noștri doresc ca autoritățile locale să le răspundă la următoarele întrebări: 1) Cât de greu ar fi fost să se stropească la timp aceste garduri vii, pentru ca să fie salvate? 2) Să nu fi observat nimeni că se impune așa ceva? 3) Nu are primăria un horticultor, care să vadă și să rezolve acest lucru la timp? Copacii mari, „victimele acelorași… interese!” Constanța este chelită pe zi ce trece de verdeață, iar mulți cred că primarul nu face, în mod complice, deocamdată, nimic. „Politica primarului cu nume de plantă se dovedește dezastruoasă și în această privință, și asta nu numai din incompetență și delăsare, ci și din interes – ni s-a mai plâns Gh. Dumitru. Astfel, de ani buni, sub diferite motive, se taie în prostie copacii mari, bine dezvoltați și deja acomodați cu seceta, iar în locul lor se pun arbori ornamentali de cel mult un metru și ceva, dar în valoare de sute de lei fiecare, doar pentru ca primăria să facă vânzare și să crească cifra de afaceri a anumitor firme. Iar pentru ca această afacere să perpetueze, după ce sunt plantați, acești arbori mici dar foarte scumpi nu sunt udați și mor, pentru ca la anul, în locul lor, să mai poată fi cumpărați și plantați alții”. Instituțiile îndrituite „să verifice fenomenul” Considerând că semnalele lor sunt foarte clare și importante pentru viitorul… verde al orașului, dar și în ideea ca această problemă să depășească stadiul unor presupuneri, cititorii noștri propun instituțiilor cu atribuții de control să facă o investigație de specialitate, pentru a constata care este numărul de arbori cumpărați și plantați în ultimul an, câți au rămas rămas în viață, „apoi să se convertească în costuri și să se calculeze ce sumă a fost aruncată de primărie pe apa sâmbetei, numai în această problemă”. Iar dacă în urma investigațiilor „care sperăm să fie unele corecte și anunțate prin ziarul Cuget liber, primăria va ieși basma curată, noi, cei care am lansat acest SOS vom avea puterea să ne cerem scuze în fața urbei” - Cristian Aldea și Veronica Lungu.