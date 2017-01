Somată să ia distanţă faţă de propriul nepot. Aflaţi de ce!

Somată să ia distanță față de propriul nepot. Aflați de ce!

De la Protecția Copilului am aflat că este vorba despre un caz sensibil, atent monitorizat.Potrivit tradiției, bunicii sunt sau ar trebui să fie acele ființe minunate care-și veghează nepoții cu infinită dragoste. Nu degeaba se spune despre copiii care au bunici că sunt extrem de norocoși. Din păcate, exodul tinerilor de la sate către oraș, iar mai nou, spre meleaguri străine, a influențat unitatea familiei, ducând chiar la destrămarea celei tradițio-nale. La fel de adevărat este însă că pentru mulți dintre părinții care au fost nevoiți să plece la muncă în străinătate, existența bunicilor în grija cărora îi pot lăsa pe cei mici este o mană cerească. Asta nu înseamnă că în toate familiile curge lapte și miere când e vorba despre relația dintre generații. Cu atât mai rău stau lucrurile în familiile cu probleme, când cei mici sunt prinși la mijloc și, evident, suferă, mulți în tăcere, ca să nu-i supere și mai tare pe cei mari.Asupra unei asemenea situații a dorit să atragă atenția și Elena Smandeci, care și-a strigat, și pe această cale, disperarea că nu i se permite să păstreze legătura cu propriul nepot, în condițiile în care mama acestuia este plecată la muncă în Germania, iar copilul a fost lăsat în grija concubinului și a părinților săi: „Cazul nepotului meu este înregistrat la Protecția Copilului din 2004. Vreau să mulțumesc încă o dată acestei instituții care mi-a ajutat nepotul să obțină certificat de naștere, căci până la vârsta de șapte ani n-a avut așa ceva. Din lipsa acestui act atât de important, mama copilului nu i-a putut face nici vaccinurile, iar copilul are acum probleme de sănătate. Problema în care am nevoie de ajutor este că mama copilului a plecat la muncă în Germania, ea trăiește cu altci-neva în concubinaj, iar copilul a fost lăsat în grija concubinului, care mi-au interzis să-l mai vizitez și nici lui nu-i permite să vină la mine în week-end, ca înainte, iar copilul suferă mult. Am informat despre asta și Protecția Copilului, dar tot nu sunt lăsată să-mi văd nepotul. Habar n-am în ce condiții trăiește și rog Protecția Copilului să intervină”.Rudele materne s-au distanțat de copilRoxana Onea, purtător de cuvânt în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, a confirmat situația, precizând că acest caz nu a fost închis niciodată, fiind în continuare monitorizat cu maximă atenție. Iar la sesizarea celei care se pretinde bunica paternă a copilului (deocamdată, actele nu arată asta!), o echipă din cadrul DGASPC a făcut verificări la domiciliul concubinului mamei copilului, pe care nu l-au găsit acasă, copilul aflându-se în grija mamei acestuia (care a semnat o declarație precum că dorește să aibă în continuare grijă de el). Cel puțin la momentul acelei vizite, inopinate, inspectorii au constatat că micuțul era bine îngrijit, trăia în condiții decente și nicio clipă nu s-ar fi plâns că nu mai vrea să stea acolo. „Dacă se observau urme de neglijență sau dacă micuțul s-ar fi plâns de ceva, atunci am fi instituit o măsură de protecție conform legii, cu aplicare în 48 de ore, însă nu este cazul de așa ceva. Copilul este bine îngrijit, a fost o hotărâre a mamei lui să fie lăsat la concubin, se știe foarte bine câte cupluri trăiesc în concubinaj în ziua de azi, chiar el a fost născut dintr-o asemenea relație. Dacă ar fi să aplicăm legea, ar trebui să luăm copilul de acolo și să-l ducem într-un centru de plasament. Dar oare i-ar servi această măsură de forță? Copilul a zis că vrea să stea acolo, că mama lui urmează să vină. Este adevărat că ar fi vrut să locuiască la bunica maternă, însă aceasta a dat o declarație că nu se implică, o asemenea declarație fiind semnată și de o altă rudă apropiată”.Mama are ultimul cuvântÎnțelegând foarte bine dorința bunicii paterne, reprezentanta DGASPC ne-a spus că vor media în continuare această situație. Oricum, lucrurile se vor tranșa la întoarcerea în țară a mamei copilului (pe 25 februarie a.c.), iar dacă aceasta va pleca din țară, se va institui plasament legal al copilului, în funcție de dorința mamei și de toți factorii adiacenți unei asemenea proceduri.