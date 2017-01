Socrii îi cer înapoi cadourile de logodnă, fiul lor fiind mort

Într-adevăr, în cazul ruperii logodnei, actuala legislație obligă la restituirea darurilor pe care logodnicii le-au primit în considerarea logodnei sau, pe durata acesteia. Cadourile nu se dau înapoi însă, dacă logodna a încetat prin moartea unuia dintre logodnici.Din păcate, oamenii nu se infor-mează suficient și, de multe ori, se mulțumesc să ia de bază zvonurile care circulă pe piață, apoi să genereze adevărate scandaluri, fie și în cele mai delicate situații. Asupra unui asemenea aspect a dorit să atragă atenția astăzi o tânără în vârstă de 26 de ani, Diana Cedrin. La marea suferință prin care trece de opt luni de zile, de când cel cu care trebuia să se căsătorească în septembrie 2011 a trecut în neființă, se mai adaugă și coșmarul alimentat de părinții acestuia, care-i pretind toate cadourile primite de la fostul ei logodnic: „Până acum am tăcut, n-am vrut să se afle, mi se pare o mare rușine ce se întâmplă. Însă dânșii n-au nicio problemă, bâr-fesc în stânga și-n dreapta, se plâng la rude, prieteni că aș fi o lacomă, că nu vreau să le dau înapoi cadourile primite cât am fost logodită cu fiul lor, că nu-mi pasă că sunt săraci. Nu m-au avut niciodată la inimă, iar acum profită că nu mai are cine să-mi ia apărarea, cum se întâmpla cât trăia logodnicul meu, întotdeauna au fost conflicte. Practic, îmi cer să le dau bijuteriile din aur, două paltoane din blană, aparatură electronică, un telefon mobil, un laptop, aparat de fotografiat, până și încălțămintea, spun că toată munca băiatului lor e în cadourile pe care mi le-a făcut ca un . Sunt dispusă, ca om, să-i ajut cu bani, pentru că nu mai au alt copil, chiar să facem un act la notar, dacă n-au încredere, însă nu pot să renunț la amintirile mele dragi. Ei spun că o să mă dea în judecată și o să câștige, însă noi n-am înregistrat nicăieri logodna. Nu știu ce să fac, e dureros prin ce trec”.Frânturi de informațiiSituația reclamată este, într-ade-văr, delicată, însă legislația prevede ieșiri și din asemenea conjucturi. După cum ne-a explicat Rodica Crăciun, șefa serviciului de Stare Civilă Constanța, con-dițiile de fond pentru a încheia o logodnă sunt, de principiu, aceleași ca pentru încheierea căsătoriei, cap de afiș fiind consimțământul liber și personal al logodnicilor. Din păcate, oamenii aud tot felul de lucruri, însă nu fac efortul să afle informațiile așa cum apar ele în legislație. Iar de aici și până la conflicte, uneori notorii, e un pas mic.Ruperea logodneiÎn legătură cu ruperea logodnei, aceasta nu trebuie supusă niciunei formalități, însă, dacă situația o cere, poate fi dovedită cu orice mijloc de probă. Ce este, în fond, logodna potrivit noii legislații? Nimic altceva decât o garanție a libertății matrimoniale. Este adevărat că în cazul ruperii logodnei, legea obligă la restituirea cadourilor pe care ambii logodnici le-au primit pe durata acesteia, însă în anumite condiții. Totuși, fac excepție darurile considerate obișnuite, a căror valoare este mai mult sentimentală.Nimic nu se restituie când intervine decesulLegiuitorul a prevăzut și un termen în care poate fi exercitat dreptul la acțiune pentru restituirea darurilor făcute în considerarea logodnei, acesta fiind de un an de la ruperea acesteia.În situații de genul celei recla-mate astăzi, când intervine moar-tea unuia dintre logodnici, aceeași legislație arată negru pe alb că darurile nu se restituie.