Slalom prin legislaţie pentru a recupera din bancă banii tatălui decedat

Slalom prin legislație pentru a recupera din bancă banii tatălui decedat

Adrian B. locuiește în Constanța și are 46 de ani. A simțit nevoia să ne contacteze pentru a-și exprima frustrarea și nemulțumirea față de procedurile complicate ale băncilor în anumite situații. Bărbatul ne-a povestit că tatăl său a decedat în martie 2009, el fiind unicul moștenitor. Chiar și în aceste condiții, se simte nedreptățit în obținerea drepturilor pe care i le conferă această calitate: „Probabil că am aceste necazuri acum din cauza relației cam proaste pe care am avut-o cu tata, Dumnezeu să-l ierte!, în ultimii doi ani. Totuși, în cele din urmă ne-am împăcat, și tot eu m-am ocupat de înmormântare și toate obligațiile față de memoria lui. Nu sunt genul să spăl în public rufele familiei, dar tot ce vreau să vă spun acum este că nu reușesc să recuperez toți banii pe care tata îi avea depuși la o bancă. Eu am găsit contractul în casă, însă problema e că nu apare nimeni împuternicit”. Ca unic moștenitor, bărbatul ne-a povestit că, în prima fază, a solicitat băncii un extras de cont al tatălui decedat, pentru a ști care este cuantumul sumei incluse la dezbaterea succesiunii. A fost surprins să afle de la funcționarii băncii că procedurile instituției nu permit eliberarea extrasului de cont fără certificatul de moștenitor. Ca atare, s-a conformat și a demarat succesiunea la notar. Apoi, cu certificatul de moștenitor a mers din nou la bancă. Aici, altă surpriză: „Eu am dezbătut succesiunea pe baza unui extras de cont mai vechi, din anul 2008, fără să știu că la începutul anului 2009, tata a mai depus în contul lui o altă sumă de bani. Cu toate că sunt moștenitorul de drept al contului, totuși mi s-a spus că pentru a scoate toți banii va trebui să fac un supliment la certificatul de moștenitor și abia după această formalitate o să pot scoate și restul banilor din contul lui tata. Toate aceste lucruri nu s-ar fi întâmplat dacă banca mi-ar fi dat de la început extrasul de cont. Nu înțeleg rostul acestei exigențe, pentru că oricum nu ceream banii, ci doar un extras de cont, iar banii tot la ei rămâneau. Oare unde am greșit eu?” Procedura legală Puteați fi scutit de astfel de neplăceri și de stufoasa birocrație autohtonă dacă procedura notarială ar fi vizat doar dosarul succesoral, fără ca în ecuație să fi intrat extrasul de cont al tatălui dumneavoastră - ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică. Astfel, pe baza documentelor cerute de lege, notarul ar fi emis un certificat de calitate de moștenitor, în care nu se face referire la drepturile bănești, cuantumuri sume, cu alte cuvinte la masa succesorală, ci doar s-ar fi stabilit numărul, numele, calitatea și cotele moștenitorilor. Cu acest certificat de calitate de moștenitor trebuia să vă prezentați la bancă, iar în astfel de condiții, aceasta vă punea la dispoziție extrasul de cont cu suma totală. Apoi, cu extrasul bancar respec-tiv, trebuia să solicitați notarului dumneavoastră eliberarea unui certificat de moștenitor, în care, spre deosebire de primul certificat, la rubrica bunurilor mobile ar fi apărut și suma respectivă. Abia acest certificat v-ar fi dat dreptul să ridicați toți banii din bancă. Ce-i de făcut acum? Va trebui să faceți un efort și să cereți notarului să se ocupe de eliberarea unui certificat suplimentar de moștenitor, în care să se menționeze diferența rămasă până la suma totală. Este bine să știți că nicio bancă nu ar trebui să elibereze extrasele de cont ale unei persoane decedate decât după procedura mai sus arătată - adică doar moștenitorilor care fac dovada calității lor fie prin certificatul de calitate, fie printr-un certificat de moștenitor în care (din diverse motive) nu fusese inclusă suma respectivă.