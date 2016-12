Siropurile, leacuri ideale pentru iarnă

Sâmbătă, 16 Noiembrie 2013

Specialiștii recomandă siropurile naturale, pentru că acestea asigură conservarea pe termen lung și păstrează mare parte din calitățile curative ale fructelor. Cea mai indicată metodă de conservare a sucurilor proaspete de fructe, fără fierbere, potrivit Unica.ro, este adăugarea de aproximativ 65% din cantitate zahăr sau miere, până se obține un sirop suprasaturat, care se recunoaște după cristalele ce rămân pe fundul sticlei după două-trei zile.Sirop de piersici, pentru o digestie ușoară. Piersicile facilitează digestia, ușurând la maximum travaliul musculaturii aparatului digestiv, spune dr. Ovidiu Bojor care le recomandă persoanelor în vârstă, cu o rezistență slăbită la boli sau cu tulburări ale stomacului, cum ar fi balonări, dureri etc. Piersicile sunt și ușor laxative, însă mai accentuat diuretice și depurative, fiind indicate în dieta celor cu litiază urinară, gută și reumatism. Pentru copii (dar nu numai), se recomandă un sirop foarte parfumat din infuzie concentrată de flori și fructe (100 g la litru), cu o greutate egală de zahăr.. Se iau 20-30 ml pe zi.Sirop de zmeură pentru copii sănătoși. Zmeura este un fruct tonic pentru astenici, indicat și copiilor în creștere. Ușor acide, cu proprietăți sudorifice, fructele sunt utile în afecțiuni febrile, fiind și recomandate pentru cei cu stomac lene”. Zmeura este și ușor laxativă, precum și diuretică, adjuvantă în afecțiunile renale, reumatism, gută, astenie și afecțiuni cardiace, pulmonare și renale.Siropul de coacăze, sursă de vitamina C. Atenție, coacăzele conțin de trei-patru ori mai multă vitamina C decât lămâile. Astfel, au un efect tonic general și cresc rezistența organismului la procesele infecțioase. De asemenea, stimulează formarea globulelor roșii, ajută la creșterea în greutate și la formarea oaselor la copii. Prin toate acestea, fructele de coacăz sunt foarte utile pentru cei aflați la cei doi poli ai vieții, fiind indicate mai ales în alimentația copiilor și a vârstnicilor. Se recomandă și în perioada de convalescență. Efectul tonic se manifestă și asupra sistemului nervos, constituind un remediu adjuvant în surmenajul intelectual și în astenie. Ajută și la prevenirea accidentelor vasculare și duc la mărirea acuității vizuale. În plus, diureza crescută produsă de coacăze este însoțită de o eliminare masivă de acid uric, recomandându-se pentru aceasta în afecțiuni renale și mai ales în litiaza urinară, precum și în gută și reumatism. Proprietățile lor pectorale le fac utile în tuse și răgușeală. Faptul că sunt și sudorifice face din coacăze un remediu bun pentru afecțiuni febrile. Se ia câte o linguriță la două ore.