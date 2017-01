Psihologul te ajută

Singurătatea de Revelion, un dar sau o povară?

Clipele petrecute de unul singur chiar și la cumpăna dintre ani pot fi mai plăcute decât cele alături de persoane nepotrivite.Important este să-ți păstrezi optimismul, spun psihologii.Viața este plină de neprevăzut, iar mulți semeni ajung să trăiască, zi de zi, departe de cei dragi. Nu spune nimeni că singurătatea este compania ideală, cu atât mai puțin în momente atât de speciale cum sunt cele de la cumpăna dintre ani. Însă, psihologul Alina Pandrea respinge ideea că singurătatea este o dramă, dimpotrivă, este de părere că și sărbătorile departe de cei dragi pot deveni frumoase dacă cei aflați în ase-menea situații acceptă că sunt propria lor familie.„Am întâlnit mulți oameni care s-au obișnuit să trăiască singuri și consideră acest lucru ca pe un dar, nicidecum ca pe o povară. Chiar și de sărbători, supraviețuiesc frumos și nu se lasă copleșiți de emoții, fac tot felul de lucruri, ies în oraș, se bucură de magia momentului. O să constate că sunt mulți oameni singuri în orașul ăsta. Însă, am întâlnit și oameni care n-au nicio problemă să trăiască singuri în restul zilelor, numai de sărbători să aibă pe cineva alături. Dacă se întâmplă ca acele persoane să fie plictisitoare sau să gândească negativ, le dau și mai tare peste cap. Și nu contează vârsta…”.Internetul, eternul prieten…Dacă la vârste mai înaintate, singurătatea este pentru unii un mod de viață pe care și-l doresc, nu același lucru se poate spune despre cei tineri. Total fals, spune psihologul. Dimpotrivă, în cazul tinerilor, internetul joacă rolul salvatorului ideal. Așadar, dacă nu ai alături de cine să întâmpini Anul Nou din tot felul de motive, dacă ai suferit o decepție în dragoste, dacă abia ai divorțat etc. etc., psihologul îți recomandă să cauți pe internet oameni cu care ai pasiuni comune: „După ce vor intra pe site-urile de socializare, vor avea surpriza să constate că în situația lor sunt mulți alți oameni, tineri sau mai puțin tineri. Prin discuții plăcute, chiar și cu persoane străine, se vor încărca pozitiv și garantez că se pot simți mai bine decât dacă ar fi nevoite să suporte o persoană toxică, cu gândire negativă, numai ca să nu fie singuri!”.Ponturi antisingurătate„Singurătatea nu mai sperie și nu mai doare în ziua de azi, dar cu o singură condiție: să facem eforturi pentru a învăța să trăim singuri. Odată lecțiile făcute, tristețea nu-și va mai face mendrele nici măcar în preajma sărbătorilor - Crăciun, Revelion, Paști etc.” - explică psihologul, care a ținut să precizeze că nimeni nu trebuie să rămână ancorat în trecut. Este important să ne acceptăm așa cum suntem în acest moment al vieții, cu bune și rele, cu împliniri și regrete, cu decepții și dezamăgiri. Important este să vrem să descoperim partea bună în orice lucru. De exemplu, dacă ești părinte singur și copilul tău vrea să petreacă cu prietenii sau este plecat la muncă, în străinătate, nu trebuie să te simți abandonat. Dimpotrivă, ar trebui să te bucuri de bucuria copilului tău.Dacă te afli în situația de a fi pierdut sau de a te fi despărțit de cineva foarte drag, alături de care petreceai sărbătorile, ar fi bine să nu stai acasă în această perioadă. Poți pleca într-o excursie, în vizită la rude ori prieteni sau poți să inviți acasă la tine persoane pe care le știi vesele din fire. Nu de alta, dar toate studiile psihologilor arată că râsul este molipsitor, dar și salvator de nădejde în astfel de situații.Cere ajutorPe de altă parte, psihologul știe din experiență că, în preajma sărbătorilor, persoanele care traversează un episod depresiv se pot izola și refuză contactul cu cei din jur. Or, a învinge de unul singur depresia nu este un lucru prea ușor, mai ales în această perioadă. De aceea, le recomandă să nu se abandoneze și să ceară ajutorul unui specialist, de preferat psiholog.