Singură şi deprimată de sărbători

Psihologul te ajută

Singură și deprimată de sărbători

Pentru a nu cădea în depresie la cumpăna dintre ani, specialiștii recomandă persoanelor singure să gândească pozitiv, să aprecieze lucrurile bune care li s-au întâmplat peste an și să găsească în ele resursele pentru a trece în noul an cu liniște în suflet. „Nu mai sunt chiar așa de tânără, am deja 41 de ani, am fost căsătorită, însă acum sunt divorțată și nu am nici un copil. M-am obișnuit cu singurătatea, sunt foarte ocupată, muncesc și acasă și nu prea am timp de plictiseală. Problema e că sunt și o fire comodă, nu prea îmi place nici să deranjez, nici să fiu deranjată și nu mi se pare dificil să fii singur în viața de zi cu zi. Totuși, de piatră să fii, în perioada asta frumoasă, când orașul e plin de lumini, oamenii sunt precipitați să facă față frumos sărbătorilor, vezi cupluri fericite, iar la birou colegii discută de zile bune unde o să facă fiecare Revelionul, ce ținute festive o să poarte, nu ai cum să nu îți dai seama că nu e în regulă cu singurătatea asta. Pentru prima dată de când sunt divorțată simt că nu mai fac față sărbătorilor. Nu sunt genul care să-și plângă de milă, dar puțină nevoie de ajutor aș avea, căci am cam picat în depresie. Citesc ziarul «Cuget Liber» și m-am gândit că în această rubrică puteți să faceți un pic de loc și pentru mine și problemele mele delicate. Nu mi-am programat nimic pentru Revelion din cauză că nu am un partener, deși colegii m-au invitat să merg cu ei, dar i-am refuzat politicos. Aș fi interesată să aflu cum să trec peste perioada care urmează fără să mă simt atât de frustrată. Desigur, psihologul știe mai bine dacă acest lucru este posibil sau nu așa, de una singură. Vă mulțumesc și vă doresc un An Nou plin de bucurii și lipsit de singurătate, că e mai rea decât toate!” – Valentina M., din Mangalia. v v v Dragă Valentina, este adevărat că singurătatea, mai ales în această perioadă a anului, nu este compania ideală, însă psihologul Speranța Băcana este de părere că sărbătorile de iarnă pot deveni frumoase și în astfel de împrejurări, cu condiția să nu te alimentezi cu eternele frustrări și să faci într-adevăr ceva ca să-ți îmbunătățești starea de spirit. Conștientizează și acceptă că tu ești propria ta familie și nu aștepta să se întâmple o minune taman acum în viața ta pentru a te simți mai bine. Așadar, până apare acel cineva după care tânjești, gândește pozitiv și trece în revistă avantajele vieții tale, exact așa cum este ea acum. Dacă reușești să găsești acele lucruri pozitive, dacă poți să te bucuri că ești sănătoasă și ai un serviciu care îți aduce satisfacții, ar fi un bun început pentru a depăși cu bine această perioadă mai delicată. Așadar, în loc să fii deprimată că te prinde Anul Nou tot singură, mai bine fă un efort și bucură-te de ceea ce ai. Totuși, nu te izola, acceptă invitațiile prietenilor, chiar dacă nu ai partener, pentru că numai ieșind în lume poți întâlni persoana pe care o cauți. Lucrurile mărunte fac bucurii mari Indiscutabil, pentru obținerea unei stări de bine nu este nevoie de un efort extraordinar sau de cine știe ce lucruri spectaculoase. Dimpotrivă, specialista precizează că lucrurile aparent mărunte pot face minuni. Așadar, chiar dacă ești singură, gândește-te și la alții, căci Revelionul este o sărbătoare a bucuriei și ne putem simți cu adevărat bucuroși dacă avem puterea să-i facem pe alții fericiți. Iar acest lucru este mai ușor decât ne putem imagina. De exemplu, fără să facem eforturi financiare ieșite din comun, putem ajuta un vecin în vârstă care nu se descurcă singur cu cumpărăturile, putem face mici surprize copiilor dintr-un spital sau centru de plasament, putem dărui o jucărie sau o ciocolată copiilor nevoiași pe care-i întâlnim pur și simplu pe stradă. Nu doar banii, ci și timpul nostru pot fi un sprijin moral pentru persoanele neajutorate. Și chiar dacă nu ne vine să credem, odată ce facem un efort pentru a ajuta pe cineva, starea de bine care ni se întoarce merită acest efort. Viața înseamnă și dezamăgiri Sfârșitul de an este, cu siguranță, o perioadă sensibilă pentru persoa-nele care nu și-au găsit încă jumătatea, însă este bine să conștientizăm că viața înseamnă și tristețe, și dezamăgiri, nu numai bucurii. Așadar, dragă Valentina, specialista îți recomandă să folosești timpul rămas până la Revelion pentru a-ți planifica să sărbătorești într-un grup sau undeva unde sunt oameni noi. Cel puțin îți vei da o șansă de a cunoaște pe cineva, căci dacă stai în casă și te plângi că ești singură, lucrurile nu se vor schimba prea mult. Dacă nu vei reuși acest lucru, psihologul spune că singurătatea poate fi considerată chiar o experiență utilă de viață, fiindcă nu e decât o situație de moment, nicidecum un dezastru. În fond, nu degeaba se spune că realitatea noastră este cea pe care ne-o construim prin propriile noastre percepții și gânduri. Îți mulțumim că ți-ai deschis sufletul și îți dorim ca Anul Nou să fie de bun augur pentru toate gândurile tale! La mulți ani!