Psihologul te ajută

Sindromul alcoolului la făt

Sondajele arată că jumătate dintre persoanele care se internează în spital cu probleme datorate alcoolului, precum ciroza hepatică, alcoolică sau toxinutrițională, afecțiuni nervoase sau cardiace, sunt femei. Ele nu caută ajutor, de teamă să nu fie etichetate de societate, dar și pentru că nu suportă ideea de a renunța definitiv la licoarea bahică. În general, femeile invocă drept principale cauze ale alcoolismului supărările datorate condițiilor în care trăiesc și muncesc, și, nu de puține ori, certurilor din familie. Acest viciu s-a instalat în special printre femeile din mediul urban, cu vârste cuprinse între 30 si 50 ani. Deși la spital li se explică în ce constă pericolul la care se expun consumând alcool în exces, multe femei recidivează și ajung să fie internate de câte trei sau chiar patru ori. Tocmai pentru a evita situații de acest gen a solicitat ajutorul psihologului cititoarea noastră, Liliana G, din Constanța, în vârstă de 36 de ani: “Îmi dau seama că alcoolul aduce omul într-o stare de degradare fizică și psihică. Totuși, să știți că atunci când este vorba despre femei, parcă această stare se accentuează, devenind de-a dreptul ridicolă. În ciuda reproșurilor rudelor și cunoscuților, de când m-a părăsit soțul, însărcinată fiind în luna a șasea, am început să beau, deși regret din suflet acest lucru, mai ales pentru copil. Dar simt că nu pot să mă ridic altfel din căderea datorată părăsirii mele nedrepte, mai ales că soțul a insistat să fac fel de fel de tratamente ca să avem un copil și tot el m-a părăsit, cu sânge rece, pentru o tânără de numai 19 de ani. Tot ce-mi doresc acum este să depășească această stare cumplită, și fizică, și psihică. Știu că nu așa se rezolvă problemele, cu atât mai mult cu cât sunt răspunzătoare de viața și viitorul unui copil care chiar n-a făcut cerere să vină pe lume!”. Alcoolul afectează grav fătul Înainte de a intra în alte detalii, psihologul Speranța Băcana atrage atenția că în ceea ce privește femeile gravide, abuzul de alcool poate avea consecințe extrem de grave, precum încetinirea dezvoltării fătului, disfuncționalități structurale și funcționale, cunoscute sub numele “sindromul alcoolului la făt”, care duce la dezvoltarea incompletă a membrelor, diformități faciale și dezvoltarea anormală a creierului nou-născutului. Este încântată că cititoarea noastră a avut curajul să ceară consiliere, căci numai așa va putea înțelege efectele dăunătoare ale alcoolului, astfel încât să ia o decizie ratională și conștientă cu privire la acest drog, căci și alcoolul este un narcotic, o substanță chimică ce modifică esențial funcționarea diferitelor sisteme ale organismului, afectând modul de a gândi, a simți, a vorbi și chiar alura.