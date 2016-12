Simptomele insuficienţei renale

Medicul de gardă

Simptomele insuficienței renale

„Poate un om să ajungă rapid la ceva așa de grav ca insuficiența renală? Mă abțin să mai spun altele, nu vreau, deocamdată, să lovesc în nimeni…” (Silvia Stan).v v vPotrivit dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Clinicii Phoenix Eastern Medical Center, de regulă, toate afecțiunile rinichilor pot să ducă, la un moment dat, la insuficiență renală. În plus, boli precum infarctul miocardic, insufi-ciența cardiacă, hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, afecțiunile metabolice pot favoriza insufi-ciența renală. De reținut că rolul rinichilor este acela de a filtra produșii de metabolism ai organismu-lui, așa-zisele „deșeuri”, dar, în același timp, și de a menține un nivel echilibrat de apă, sare și minerale în sânge. Or, diversele afecțiuni cu care ne putem confrunta la un moment dat prezintă riscul de a duce la stoparea funcționării rini-chilor, denumită în termeni medicali insuficiență renală.Mare atenție la simptome!Întrucât insuficiența renală acută poate avansa la stadiul cronic într-un interval de timp foarte scurt, mai exact, de la câteva ore, la câteva zile, medicul apreciază că următoarele simptome trebuie tratate cu toată atenția de către cei care le resimt: reducerea cantității de urină, umflarea picioarelor, senzația de sete și gură uscată, urină urât mirositoare, starea de amețeală când bolnavul se ridică în picioare, lipsa poftei de mâncare, senzația permanentă de somnolență, iar pe măsură ce boala avansează apar grețurile, vărsăturile, durerea sub cutia toracică, până la nivelul taliei, tahicardia. Dacă prezentarea la medic este amânată în mod constant, până la urmă, rinichii vor ajunge să-și piardă capacitatea de eliminare a deșeurilor rezultate din procesul metabolic și excesul de lichide din organism.Pentru a nu se ajunge până aici, bolnavul trebuie să ceară la timp ajutor de specialitate, cu atât mai mult cu cât după instalarea insuficienței renale cronice, bolnavii au deja nevoie de dializă, metodă prin care funcția rinichiului este realizată în mod artificial. Pentru a preveni îmbolnăvirea, alimentația nu trebuie să fie bogată în sare, carne, iar grija pentru a consuma lichide multe să fie maximă. De asemenea, expunerea la frig și umiditate duce la complicații ale rinichilor.