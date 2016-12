Siguranţa instalaţiei de gaze din propriile case, „la mâna norocului“?

Siguranța instalației de gaze din propriile case, „la mâna norocului“?

După ce devin consumatori de gaze naturale cu acte în regulă și, la un moment dat, se întâmplă să simtă miros de gaz în interiorul locuinței, consumatorii ar trebui să știe care sunt primele măsuri de siguranță pe care ar trebui să le ia, pentru a evita incidentele sau eventualele catastrofe. Practic, po-trivit reglementărilor Congaz, chiar înainte de a suna la numerele de urgență, consumatorii ar trebui să stingă imediat toate focurile; să nu aprindă lumina; să deschidă imediat toate ușile și ferestrele; să nu manevreze aparate electronice; să nu verifice cu flacără instalațiile de gaze naturale. Iar cei care, mizând pe propria pricepere și sub pretextul că nu este vorba „de cine știe ce mare filozofie”, se apucă să facă tot felul de racorduri la instalațiile interioare după cum consideră de cuviință, ar trebui să știe că își asumă riscuri enorme. Totul, din cauză că improvizațiile la instalații și manevrarea incorectă a aparatelor pe gaz constituie un permanent pericol de explozie.Din păcate, există și abonați care, fie că nu s-au obosit să cunoască aceste reguli, fie le ignoră cu bună știință. Asupra unei asemenea si-tuații a dorit să atragă atenția astăzi un cititor al ziarului nostru: „Singura condiție pe care am avut-o la proprietar înainte să semnez contractul de închiriere a fost să-mi dea o cameră, cât de mică, să-mi fac bucătărie. Omul a fost de acord și chiar el a făcut racordul aragazului la instalația de gaze. În plus, și-a mai pus și el un aragaz sub un șopron, pentru conservăraie, tot el l-a legat la gaze, zice că așa a făcut în fiecare toamnă și a avut noroc că nu s-a întâmplat nimic. Poate sunt eu obsedat, dar simt miros de gaze… Are voie un abonat să facă mai multe legături fără știrea Congaz? N-aș vrea să-i fac rău, dar nici nu pot să mă las la mâna norocului, am copii care rămân singuri acasă!”.Tuturor consumatorilor casnici ar trebui să le fie foarte clar faptul că dacă nu dețin o autorizație în acest sens, nu au voie să facă niciun fel de improvizație sau racord la instalațiile interioare de utilizare a gazelor naturale, chiar dacă li se pare că este vorba despre racorduri minore, care nu ar putea genera probleme. Așadar, potrivit reglemen-tărilor Congaz, orice modificare la instalațiile interioare trebuie realizată exclusiv prin intermediul unor firme specializate și autorizate, iar de la această regulă nu se admite nicio derogare! Pe de altă parte, specialiștii avertizează că instalațiile interioare de gaz se pot degrada în timp din diverse motive, cum ar fi îmbinări slăbite, robineți care nu mai prezintă o etanșeitate completă, fisuri etc. Or, toate acestea pot duce, în timp, la acumulări de gaze. Tocmai de aceea, pentru a evita acumulările de gaz este necesară efectuarea verificărilor și reviziilor periodice la instalațiile de gaz, obligatoriu o dată la doi ani pentru verificări, și o dată la 10 ani, pentru revizii, verificări efectuate exclusiv de către firme specializate în domeniu, autorizate de A.N.R.E.Din fericire, un simplu apel te-lefonic poate preveni apariția unor evenimente grave. De aceea, pentru siguranța fiecărei familii, dacă simțiți miros de gaz într-un imobil (sau chiar pe stradă), sau pentru orice defecțiune tehnică a instalației de gaze, fie că sunteți proprietari sau chiriași, nu stați pe gânduri și sunați de urgență la unul din numerele următoare: 0241.928; 0800.700.429 - TelVerde; 0241.616.121 sau 0241.480.652.