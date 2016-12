Sfaturile bunicii pentru reuşita conservelor de iarnă

Sfaturile bunicii pentru reușita conservelor de iarnă

Ştire online publicată Miercuri, 01 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Conservele sunt preparate pretențioase, care trebuie să-și păstreze caracteristicile de gust, textură și aspect cât mai mult timp, calitatea lor depinzând de modul de pregătire și de depozitare, dar și de calitatea ingredientelor, de concentrația soluțiilor de conservare, de sterilizarea recipientelor în care sunt depozitate etc. l Saramura trebuie să acopere cu doi-trei centimetri ultimul strat de legume, iar până la marginea de sus a gâtului borcanului să mai rămână circa doi centimetri spațiu gol (în funcție de mărimea borcanului). Dacă saramura se toarnă fierbinte, până la gura borcanului se lasă un spațiu gol foarte mic, deoarece după răcire apa scade. l Saramura se toarnă încet în borcanul înclinat, ceea ce favorizează ieșirea aerului din borcan. Dacă saramura se toarnă fierbinte, sub borcan se așază lame de cuțit. l Toate operațiunile de pregătire a legumelor pentru a fi puse la murat, a borcanelor și a celorlalte vase și ustensile ajutătoare (linguri, tifon, strecurătoare, căni, greutate, scânduri etc.), așezarea legumelor în borcane, fierberea și turnarea saramurii trebuie făcute în aceeași zi. l Dacă în timpul fermentației murăturilor, saramura se tulbură, borcanul se ține la soare până se limpezește saramura. După fermentație, murăturile vor fi păstrate într-un loc răcoros. Vasele cu murături nu se așază direct pe pământ, ci pe rafturi sau pe capete de grindă. l Pentru consum, murăturile se scot din vas cu o lingură de lemn, care nu se întrebuințează la gătit. Murăturile scoase din vas și neconsumate nu se mai pun înapoi.