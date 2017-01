Sfaturi pentru curăţarea bijuteriilor din aur

Sfaturi pentru curățarea bijuteriilor din aur

Ştire online publicată Vineri, 12 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Aveți bijuterii din aur, dar nu vă mai place cum arată din simplul motiv că s-au murdărit din cauza purtării repetate. Nu vă faceți probleme, căci există câteva metode pentru curățarea bijuteriilor din aur pe care le puteți pune imediat în aplicare, fără a fi nevoie să apelați la un serviciu specialista. Iată ce aveți de făcut, potrivit Femeia.ro:Gradul de murdărireDacă bijuteria ta din aur este doar puțin murdară, spal-o într-o soluție compusă din apă caldă și câteva picături de detergent pentru vase. Dacă s-a acumulat multă murdărie pe bijuterie, încearcă să folosești sifon pentru a o îndepărta. Fie că bijuteria ta este puțin murdară, fie că este foarte murdară, la înmuiat pentru 15 minute și abia apoi curăță murdăria.Folosește o periuță de dinți cu peri moiCând vrei să îndepărtezi stratul de murdărie prin frecare, asigură-te că folosești o periuță foarte delicată. Când cumperi periuța de dinți, caută eticheta care îți va spune dacă are fibre slabe sau fibre tari. Nu trebuie să cumperi o periuță de dinți scumpă pentru a-ți putea curăța bijuteriile. De asemenea, dacă ai o perie pentru sprâncene pe care nu o folosești, o poți folosi pentru curățarea bijuteriilor. Curăță prin mișcări circulare, folosind o periuță de dinți sau o perie pentru sprâncene.Amoniacul face minuniDin moment ce curățarea cu apă și detergent pentru vase nu-ți va face bijuteriile să străluceasc ă, le poți deschide culoarea, folosind apă și amoniac. Amestecă o linguriță de amoniac cu 6 de apă, și lasă bijuteria în soluție timp de un minut, înainte de a o limpezi și usca. Nu folosi amoniac de fiecare dată când îți cureți bijuteriile, căci amoniacul poate închide culoarea acestora în timp.Sau, limpezește bijuteria cu apă caldă, ținând bijuteria sub un jet continuu de apă. Poți continua să folosești peria pentru sprâncene sau periuța de dinți în timp ce-ți limpezești bijuteriile. În timp ce limpezești, caută să vezi dacă mai există murdărie printre striațiile bijuteriilor. Mai freacă încă o dată fiecare bijuterie în parte, dacă este nevoie, după care tamponeaz-o cu o cârpă moale, fără scame.Atenție la pietrele prețioaseCând cureți bijuterii cu pietre prețioase, asigură-te că nu le vei băga în apă. Ia o cârpă și bag-o într-o soluție compusă din apă și săpun. Tamponează bijuteria până este curată și limpezește-o bine, sub un jet continuu de apă caldă. Întoarce bijuteria cu susul în jos pentru a îndepărta orice surplus de apă.Miraculoasa pastă de dințiPune puțină pastă de dinți pe periuța cu fibre moi și curăță bijuteria din aur. Clătește apoi bine sub un jet continuu de apă caldă. Este un mod ieftin și oricând la îndemnână pentru a-ți curăța bijuteriile din aur și când te afli în deplasare ori în concediu.