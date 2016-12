Sex, sex şi iar sex…

Sex, sex și iar sex…

Constantina Kebab, ca mamă și bunică, știe foarte bine că mulți părinți și buni își fac griji când vine vorba de expunerea copiilor la filmele care conțin atât scene explicite de sex, cât și scene care promovează violența. În plus, a auzit că toate studiile făcute de specialiști pe această temă au demonstrat că astfel de scene au un impact negativ asupra deciziilor sexuale pe care copiii le vor lua de-a lungul vieții, ca adulți. Ceea ce înseamnă că adolescenții sunt influențați de ceea ce văd la televizor, iar conținutul sexual al filmelor le sporește curiozitatea. Convinsă că adolescenții au nevoie de îndrumare atât din partea părinților, cât și a profesorilor în ceea ce privește capitolul sexual, și nu de scene nepotrivite vârstei, cititoarea noastră le propune actualilor guvernanți: „Să se excludă din programele TV emisiunile interzise minorilor, pentru că nu pot părinții să-i păzească pe copii să nu vadă toate mizeriile. Asta e rădăcina educației pe care o facem tineretului, de la televizor capătă toate ideile, toate prostiile. N-ai să vezi o emisiune educativă, pe măsura vârstei, chiar și pe tema sexului, care este foarte importantă! În schimb, rulează la orice oră scene explicite de sex și alte lucruri fără perdea. Ce să înțeleagă micul spectator, de șapte, opt, nouă ani, din toate astea?”.În plus, cititoarea noastră consideră că această interdicție trebuie cuprinsă și în legislația privind protecția minorilor.Nu cu televizorul trebuie să comunice!Pe de altă parte, în același context, o altă cititoare, Alexandra Dragu, consideră că adolescenții trebuie încurajați să pună părinților, chiar și diriginților, întrebări despre sex, pentru a se lămuri asupra lucrurilor care îi interesează. Ei trebuie să știe că părinții și profesorii sunt cei mai buni consilieri și, decât… să comunice cu televizorul, cel mai bine ar fi să comunice cu persoanele care își doresc ca ei să se dezvolte sănătos și frumos: „Dacă adolescenții primesc educația necesară pentru a ști cum să-și protejeze corpul, sunt convinsă că vor putea să facă alegeri mai sigure și că vor putea să aibă mai multă grijă de ei. Am tras cu urechea la discuțiile unor copii invitați la ziua nepotului meu, de 12 ani… nici nu mai știu de câte ori am auzit cuvântul sex, sex și iar sex!”