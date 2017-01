Interfonul a devenit o problemă pentru asociațiile de locatari din Constanța

„Sesam, deschide-te!“

Anii au trecut, iar sensul vechii expresii folosite pentru a descrie o metodă, un mijloc de a trece peste o piedică pare încă actual, chiar dacă altele sunt cuvintele magice folosite de hoții zilelor noastre, iar locul peșterii din poveste a fost luat, ca să dăm numai un exemplu, de blocurile dotate cu interfon. Probabil că vă amintiți cuvintele magice, „Sesam, deschide-te!”, rostite de Ali-Baba, personajul principal din celebrul basm „O mie și una de nopți”, care l-au ajutat pe săracul meșteșugar persan să descopere secretul pătrunderii în peștera plină de comori, locuită de cei patruzeci de hoți. Ca o ironie a sorții, deși trăim în secolul XXI, iar tehnicile de siguranță folosite pentru a împiedica accesul răufăcătorilor în blocurile de locuit sunt dintre cele mai diverse (interfon, sistem de iluminat pe senzori, sistem de închidere automată a ușii pe bază de cartelă), ușile se deschid fără probleme la o simplă apăsare pe unul dintre butoanele interfonului. De regulă, nimeni nu-l întreabă pe cel care a apăsat butonul interfonului pe cine caută. Dacă, totuși, o face, iar interlocutorul îi răspunde că este de la o firmă prestatoare de servicii venit pentru o verificare sau reparație, îi deschide imediat. Nu o spunem noi, ci studiile realizate de Poliție, potrivit cărora hoții nu au nicio problemă… să calce și blocurile dotate cu interfon sau alte sisteme de siguranță. Atunci când s-a văzut cu inter-fon, Romulus Burdea (48 ani), a răsuflat ușurat, convins fiind că acest mijloc de siguranță îl va proteja de hoți: „Dar m-am înșelat, pentru că, de foarte multe ori, am găsit boschetari sforăind pe scara blocului, care mi-au spus că au ei metodele lor ca să-i fraierească pe locatari ca să le deschidă ușa de la intrare. Chiar un pic scuturați, n-am reușit să aflu de la nimeni formula magică. Acum, să fiu sincer, de furat, n-a furat încă nimeni din apartamente, dar la cât de urâtă e criza asta, n-ar fi timpul trecut. Mergând corect pe ideea asta, conducerea asociației este foarte grijulie cu interfonul, care, nu știu cum se face, dar la noi se strică foarte, foarte des. Chiar dacă m-am săturat să mi se tot ceară bani pentru repararea lui, îi dau când mi se cer, în fond e și interesul meu să fiu în siguranță. Sunt însă în bloc vreo șapte proprietari care s-au pus de-a curmezișul și nu mai vor să dea niciun șfanț pentru repararea interfonului, pe motiv că oricum se strică din nou. Cam așa e cum spun ei, însă e o problemă se-rioasă, nu putem să gândim toți la fel. Niciodată să nu spui «Mie nu mi se poate întâmpla!», că nu știi când te trezești cu hoțul la ușă. Eu am un nepot care lucrează în poliție și mereu îmi spune că, dacă locatarii nu ar deschide automat interfonul la oricine, hoții ar fi descurajați. Tot el mi-a spus că poliția n-are cum să trimită câte un om care să stea de pază la fiecare mașină sau locuință, trebuie să înțelegem că e grija noastră să ne apărăm bunurile. Totuși, la noi e mare problemă cu interfonul și mă tot întreb, e chiar așa de greu să ai un interfon funcționabil?”. v v v Că situații de genul celei prezentate mai sus nu sunt deloc accidentale am aflat de la Marcel Dragu, președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari. Întrebat dacă asociațiile înscrise în uniune sunt sâcâite de asemenea probleme, acesta a ținut să precizeze că imaginația răufăcătorilor nu cunoaște limite atunci când își pun în cap să facă nefuncționabil un interfon: „În asociația noastră, de exemplu, am plătit trei rânduri de interfoane. În primul au băgat unii ranga, în al doilea au turnat acid cu pipeta, iar al treilea văd că rezistă, să vedem până când. Pe bună dreptate, oamenii nu-și permit să suporte niște cheltuieli fără efect”. Totuși, dacă locatarii ajung la un consens și aprobă în adunarea generală, pot să facă un abonament lunar la una dintre firmele care se ocupă și de întreținerea interfoanelor. „Mi s-a făcut lehamite!” Președintele asociației, S. Radov, ne-a spus că încercările sale de a face un abonament cu o firmă care se ocupă de întreținerea interfoanelor au eșuat de fiecare dată, și tot din cauza refuzului acelor locatari care pornesc de la premisa că sunt niște cheltuieli fără rost, din moment ce nici nu se repară bine și interfonul e din nou pe butuci: „Oamenii au și ei dreptate, dar nici eu nu am ce să le fac locatarilor care vin noaptea beți acasă, n-au cheie sau cartelă, se enervează și dau în interfon cu tot ce pot. Mai sunt și copii care se întrec cine poate să strice interfonul mai repede, tot felul de situații. Mi s-a făcut lehamite! Mai ales că unii cred că aș fi eu în legătură cu firmele astea, ca să iau comision. Am obosit, credeți-mă, e nedrept să fiu judecat așa! Mai nou, m-am gândit să stau eu de pază, pot să fiu ajutat și de alți locatari, nu mă supăr, ca să-i depistăm pe cei care forțează interfonul și să suporte ei cheltuielile, cum este normal”. Indiscutabil, cei care locuiesc într-o clădire cu apartamente dotate cu interfon cunosc avantajele acestuia, de care se pot bucura cât mai mult timp cu condiția de a nu permite, niciodată, accesul în clădire vizitatorilor fără a avea confirmarea identității acestora, dar și printr-o corectă exploatare de către beneficiari.