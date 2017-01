Separarea restanţierilor de bunii platnici

Locatarii propun

Separarea restanțierilor de bunii platnici

„Nu mi se pare normal să fim băgați la grămadă, și datornici, și locatari care-și plătesc la timp obligațiile, dar care, la o adică, suportăm consecințelela fel. Personal (în asentimentul meu sunt și ceilalți locatari corecți), deși am fost și sunt la zi cu plata obligațiilor către asociație, sunt dispusă să achite parte din datoria ce-mi revine, datorie rezultată din lipsa în gestiune a fostului nostru administrator. Dar, pentru ca acest lucru să fie posibil, este nevoie ca administratorul să vrea să facă socotelile personalizat, pe fiecare locatar în parte. Deși am solicitat administratorului nostru în repetate rânduri defalcarea cheltuielilor pe fiecare locatar în parte, propunerea mea n-a fost luată în seamă. Insist că acest lucru este necesar din cauză că penalizările cresc pe zi ce trece, iar suma se va mări considerabil de la o lună la alta, în dezavantajul nostru, al tuturor locatarilor, a căror singură vină este că am avut ghinionul să dăm asociația pe mâna unui administrator care a băgat mâna în banii noștri. La un moment dat, am propus noului administrator al blocului, chiar în adunarea generală, să facem mansardarea blocului sau reabilitarea termică prin primărie, dar nu s-a întreprins nimic, deși atunci când se înfundă canalizarea din stradă se inundă și subsolul blocului nostru. Dacă se făcea mansardarea, ni se rezolvau de către constructor toate aceste probleme, se acoperea și datoria la RADET, se reparau și toate stricăciunile de la subsol. Pentru că nu s-a ținut cont până acum de propunerea mea și dacă nici în viitor administratorul nu ne va trimite adrese fiecărui proprietar cu suma pe care o datorăm RADET, pentru care fiecare să semneze de primire și să-și asume răspunderea, eu nu mai sunt dispusă să particip la plata penalităților către RADET. Ioana Beznea”. Cu toate că a făcut eforturi mari să-și plătească, lună de lună, cheltuielile de întreținere, Ioana Beznea, locatară a blocului FT 12, strada Soveja nr. 74, Constanța, a avut un șoc atunci când a citit anunțul afișat la avizierul asociației de proprietari, prin care locatarii erau înștiințați că, la data de 5 iulie 2007, asociația avea o datorie de 32.091,86 lei, reprezentând contravaloarea energiei termice neachitate, în sumă de 2.007.635 lei, plus penalități de întârziere în sumă de 12.015,51 lei, pentru perioada 31.07.2006 – 31.05.2007. În același anunț, RADET soma locatarii că dacă în termen de 5 zile de la data înștiințării nu vor dovedi că au achitat 50 la sută din datorie, regia va dispune sistarea furnizării apei calde de consum. Ca o locatară a cărei prioritate este plata cheltuielilor de întreținere lună de lună, I. Beznea a venit cu această propunere întrucât știe că foarte multe asociații de proprietari se află în situații similare, fie din cauza abuzurilor administratorilor, fie a atitudinii sfidătoare a rău-platnicilor. De aceea, lansează un apel și către celelalte asociații de proprietari, considerând că prin asumarea individuală a răspunderii pentru plata cheltuielilor de întreținere, situația ar putea fi ținută mai bine sub control, mai ales acum, când iarna se apropie, iar tarifele la cheltuielile de întreținere ar putea fi și mai mari. „Numai cine are restanțe să fie debranșat de la apă caldă și căldură, nicidecum toți locatarii. Mi se pare o chestie de bun simț, care, probabil, ar da de gândit, într-o bună zi, și restanțierilor de meserie!”.„Nu mi se pare normal să fim băgați la grămadă, și datornici, și locatari care-și plătesc la timp obligațiile, dar care, la o adică, suportăm consecințelela fel. Personal (în asentimentul meu sunt și ceilalți locatari corecți), deși am fost și sunt la zi cu plata obligațiilor către asociație, sunt dispusă să achite parte din datoria ce-mi revine, datorie rezultată din lipsa în gestiune a fostului nostru administrator. Dar, pentru ca acest lucru să fie posibil, este nevoie ca administratorul să vrea să facă socotelile personalizat, pe fiecare locatar în parte. Deși am solicitat administratorului nostru în repetate rânduri defalcarea cheltuielilor pe fiecare locatar în parte, propunerea mea n-a fost luată în seamă. Insist că acest lucru este necesar din cauză că penalizările cresc pe zi ce trece, iar suma se va mări considerabil de la o lună la alta, în dezavantajul nostru, al tuturor locatarilor, a căror singură vină este că am avut ghinionul să dăm asociația pe mâna unui administrator care a băgat mâna în banii noștri. La un moment dat, am propus noului administrator al blocului, chiar în adunarea generală, să facem mansardarea blocului sau reabilitarea termică prin primărie, dar nu s-a întreprins nimic, deși atunci când se înfundă canalizarea din stradă se inundă și subsolul blocului nostru. Dacă se făcea mansardarea, ni se rezolvau de către constructor toate aceste probleme, se acoperea și datoria la RADET, se reparau și toate stricăciunile de la subsol. Pentru că nu s-a ținut cont până acum de propunerea mea și dacă nici în viitor administratorul nu ne va trimite adrese fiecărui proprietar cu suma pe care o datorăm RADET, pentru care fiecare să semneze de primire și să-și asume răspunderea, eu nu mai sunt dispusă să particip la plata penalităților către RADET. Ioana Beznea”. Cu toate că a făcut eforturi mari să-și plătească, lună de lună, cheltuielile de întreținere, Ioana Beznea, locatară a blocului FT 12, strada Soveja nr. 74, Constanța, a avut un șoc atunci când a citit anunțul afișat la avizierul asociației de proprietari, prin care locatarii erau înștiințați că, la data de 5 iulie 2007, asociația avea o datorie de 32.091,86 lei, reprezentând contravaloarea energiei termice neachitate, în sumă de 2.007.635 lei, plus penalități de întârziere în sumă de 12.015,51 lei, pentru perioada 31.07.2006 – 31.05.2007. În același anunț, RADET soma locatarii că dacă în termen de 5 zile de la data înștiințării nu vor dovedi că au achitat 50 la sută din datorie, regia va dispune sistarea furnizării apei calde de consum. Ca o locatară a cărei prioritate este plata cheltuielilor de întreținere lună de lună, I. Beznea a venit cu această propunere întrucât știe că foarte multe asociații de proprietari se află în situații similare, fie din cauza abuzurilor administratorilor, fie a atitudinii sfidătoare a rău-platnicilor. De aceea, lansează un apel și către celelalte asociații de proprietari, considerând că prin asumarea individuală a răspunderii pentru plata cheltuielilor de întreținere, situația ar putea fi ținută mai bine sub control, mai ales acum, când iarna se apropie, iar tarifele la cheltuielile de întreținere ar putea fi și mai mari. „Numai cine are restanțe să fie debranșat de la apă caldă și căldură, nicidecum toți locatarii. Mi se pare o chestie de bun simț, care, probabil, ar da de gândit, într-o bună zi, și restanțierilor de meserie!”.