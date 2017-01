Semnificaţia Sfintei împărtăşanii

Ghidul creștinului ortodox

Semnificația Sfintei împărtășanii

Vineri, 14 Decembrie 2007

„De când a început postul, am probleme mari cu mama. Îmi reproșează că nu sunt în stare să țin și eu câteva zile de post, că nu m-am împărtășit niciodată, deși, la rândul meu, sunt mama unui copil. Eu am mai ținut post, dar niciodată nu m-am împărtășit, probabil, din comoditate, căci nu stau grozav cu timpul liber. Aș vrea să știu care este semnificația acestui gest bisericesc, dacă se poate. Vă mulțumesc și vă doresc sărbători fericite!” (Miruna, 29 ani) Sfânta Împărtășanie este Sfânta Taină prin care, sub chipul pâinii și al vinului sfințite, credinciosul se împărtășește cu însuși trupul și sângele Mântuitorului Isus Hristos, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. În chip tainic, aceste două ele-mente au fost transformate prin puterea Duhului Sfânt, la rugăciunea preotului slujitor. Luați mâncați - Acesta este Trupul meu, Beți dintru acesta toți – Acesta este sângele meu - Matei 26, 26 - 28; Luca 22, 19 - 20, I - Cor. 11, 23 - 25. Este, însă, nevoie de o pregătire prealabilă, care include, în mod obligatoriu, administrarea tainei spovedaniei (mărturisirea păca-telor sincer și cu făgăduință că nu le mai repetăm). Sfânta Împărtășanie nu se dă nimănui cu forța și nici acelora care nu sunt conștienți de ceea ce semnifică ea, fie că sunt bolnavi sau sănătoși, fiind numită de Părinții Bisericii „arvuna vieții veșnice“. Preot paroh Vasile Vasile Parohia Sfânta Cuvioasa Parascheva, din Năvodari