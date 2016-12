Medicul de gardă

Semnele diabetului juvenil

„Eu îi fac de două ori pe an analize nepoțelului meu cu vârsta de opt ani, părinții muncesc în străinătate și eu am toată răspunderea. După ultimele analize, i-a ieșit glicemia un pic mărită, mi s-a spus că e posibil să aibă diabet. Copilul se simte bine, e vioi, are poftă de mâncare. Ce semne dă boala asta?” (A. Dumitru).v v vDenumit și diabet juvenil, diabetul zaharat de tip 1 dă primele semne în perioada copilăriei, putându-i însă afecta și pe adulții tineri. Dr. Anca Cristescu, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed, ne-a explicat că această formă de diabet duce la scăderea sau chiar la încetarea secreției de insulină (insulina este un hormon necesar pentru a transforma zahărul (glucoza) în energia zilnică necesară.Procent redus. Medicul ne-a mai spus că, po-trivit statisticilor, procentul pacienților diagnosticați cu diabet juvenil este undeva între cinci și zece la sută. Nu este cazul să vă faceți mari probleme, doamnă Dumitru, întrucât chiar și copiii mici care sunt supuși unei terapii cu insulină pot să aibă un regim de viață absolut normal. Din păcate, cauzele deteriorării celulelor pancreatice producătoare de insulină nu sunt pe deplin cunoscute, însă e posibil ca factorul ereditar să fie o cauză a apariției diabetului zaharat de tip 1.Simptome: sete exagerată, foame de… lup, eliminarea unor cantități mari de urină, pierdere în greutate și oboseală frecventă, cam acestea sunt principalele semne ale acestei boli. Pentru diagnosticarea și a acestui tip de diabet, evident, trebuie controlată și determinată valoarea glicemiei. Pentru un diagnostic corect, medicul va indica măsurarea glicemiei pe nemâncate, dar și în timpul zilei. Analizele trebuie repetate în zile diferite pentru confirmarea rezultatelor. Așa că mergeți cu copilul la un specialist, pentru o determinare corectă a glicemiei.