Semafoare doar de poză în intersecţia b-dul Lăpuşneanu cu str. Nicolae Iorga

VOX POPULI

Semafoare doar de poză în intersecția b-dul Lăpușneanu cu str. Nicolae Iorga

Cu toate că sunt pe poziție de multă vreme, semafoarele din această zonă a orașului nu funcționează, spre disperarea pietonilor care numai de… prioritate din partea șoferilor nu au parte, deși ar avea tot dreptul. Oricât de mult ne-am dori să-i tratăm pe toți șoferii cu... prezumția de nevinovăție, atunci când îi vedem mergând cu viteză sau schimbând benzile în mod constant, nu putem crede că toți se grăbesc să ajungă la spital, pentru a salva viața vreunui pasager din mașina pe care o conduc nebunește. Nici cazurile în care claxoanele și injuriile care asezonează fundalul sonor al unei șosele aglomerate nu sunt puține. Din păcate, de multe ori se ajunge la mult mai mult decât atât: mereu există câte un… șmecher, sau mai mulți, pentru care condusul este un concurs, fără să ia în calcul că atitudinea lui poate avea în orice clipă un deznodământ nefericit asupra celorlalți participanți la trafic și a pietonilor. Cititorii noștri, Sara și Damian Manole, n-au mai văzut nicăieri în lume („și am circulat destul la viața noastră!”) atâta haos ca pe șoselele românești și, implicit, pe cele constănțene. Nu că s-ar aștepta, ca pietoni, să li se acorde prioritate din partea celor pentru care condu-cerea preventivă și respectarea regulilor de circulație nu contează! În schimb, pretențiile lor la adresa instituțiilor care au obligația să asigure fluidizarea traficului rutier, mai ales în zone intens circulate în orice perioadă a zilei (și se referă concret la perimetrul din intersecția b-dului Alexandru Lăpușneanu cu strada Nicolae Iorga) sunt maxime. „Banii noștri... se odihnesc în semafoare!” „Eu am carnet de circulație de șapte ani și în toată perioada asta am avut trei accidente, însă nici unul din vina mea. Singura mea vină a fost că m-am nimerit mereu în calea șoferilor care nu merită să aibă carnet. Din cauza asta, nici nu mai conduc!” - ne-a spus Sara Manole. Deși acum are doar calitatea de pieton, nici în această postură nu se simte mai confortabil sau în afara „pericolului șoselelor”. Femeia ne-a povestit că săptămâna trecută, în timp ce se afla pe trecerea de pietoni, încercând să traverseze regulamentar b-dul Alexandru Lăpușneanu în zona în care se intersectează cu strada Nicolae Iorga, a fost lovită, ușor, ce-i drept, de o mașină care se angajase într-o depășire riscantă. „În loc să-și ceară scuze, șoferul încerca să mă convingă, deloc elegant, că nu are nicio vină și că dacă rămâne fără permis din cauza mea, bine n-o să-mi fie în viață. I-am spus că merită să stea măcar un an pe tușă, ca să învețe regulile. Am înlemnit când am văzut că avea un copilaș de vreo trei ani în mașină, în spate, fără scaun special și fără centură. A profitat de starea mea și a demarat în trombă, era și pe seară, iar eu n-am avut timp nici măcar numărul de înmatriculare să-l notez. L-aș fi reclamat nu neapărat pentru că m-a lovit pe mine, ci pentru inconștiența față de acel copil!”. Alături de soțul său, Damian Manole, cititoarea noastră întreabă pe această cale autoritățile de câte accidente este nevoie ca să fie puse în funcțiune semafoarele care deja există în această zonă? Atrage atenția că dreptul de a circula prin intersecție fără blocaje aparține în egală măsură atât pietonilor, cât și șoferilor. B-dul Lăpușneanu - tronson de undă verde Având în vedere că traficul pe b-dul Alexandru Lăpușneanu este extrem de intens, familia Manole consideră că fluidizarea pe acest important tronson al orașului va fi posibilă numai dacă toate semafoarele vor fi sincronizate prin așa-numitul sistem undă-verde. Considerați că, fie și în ceasul al doisprezecelea, primăria va ține seama de această propunere, dragi cititori?