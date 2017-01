Secretele montării tapetului lavabil

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Stau într-o garsonieră închiriată pe cinci ani, am destule hangarale și nu e o plăcere să zugrăvești toată ziua. Din cauza asta m-am gândit să montez cu o prietenă de-a mea tapet lavabil. Nu prea ne pricepem noi, dar fiind camera mică, trebuie s-o scoatem la capăt pe cont propriu, că doar e criză. De aceea dorim să știm dacă există niște secrete la fixarea tapetului și ce alte materiale ne trebuie (ceva care să nu fie prea scump, vă rugăm! Vă mulțumim și sperăm să țineți cont de rugămintea noastră. Cu stimă, Andra și Ilona”. v v v Înainte de a intra în detalii, arhitect ing. Oana Nastireanu vă asigură că intenția voastră este cât se poate de rezonabilă. În legătură cu instrucțiu-nile de montaj, ele sunt influențate, înainte de toate, de tipul de tapet ales (puteți opta pentru un tapet simplu din folie PVC sau pentru un tapet din fibră de sticlă). După ce ați făcut alegerea, înainte de a așeza tapetul, este necesar să degresați suprafața peretului și să înlăturați straturile anterioare. Dacă încăperea a fost zugrăvită cu humă, trebuie să înlăturați orice urmă a acesteia, umezind pereții cu o soluție de apă caldă și săpun și răzuind cu un șpaclu lat. Acest lucru va face ca adezivul pentru tapet să se distribuie uniform. Dacă pereții sunt în stare foarte proastă, este recomandat să-i acoperiți cu o folie specială, care să le dea uniformitate. Astfel, veți avea garanția că tapetul se va lipi mai bine. Cel mai bine ar fi să tăiați, de la început, tapetul pentru un perete întreg sau chiar pentru toată camera, iar ca să vă fie mai ușor, numerotați pe spate, cu un marker, fiecare bucată, în ordinea în care va fi lipită. De regulă, fâșiile de tapet se așază pe suprafața peretului începând cu colțul camerei, urmărind continuitatea între elementele modelului. Lipirea tapetului se face de către cel puțin două persoane, golurile pentru întrerupătoare și prize se decupează după lipirea și uscarea tapetului, iar întrerupătorul se montează ulterior, pentru o suprapunere perfectă peste decupajul făcut. De obicei, bulele de aer formate sub tapet se resorb după uscarea soluției de lipit. În caz contrar, tăiați chiar în mijloc cu un cutter, aplicați soluție de lipit și neteziți bine.